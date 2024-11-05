https://ria.ru/20241105/pushilin-1981889000.html

Пушилин прокомментировал заявления Киева о призыве женщин в ВСУ

Пушилин прокомментировал заявления Киева о призыве женщин в ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

Пушилин прокомментировал заявления Киева о призыве женщин в ВСУ

Заявлениями о снижении мобилизационного возраста до 18 лет и призыве в ряды ВСУ женщин киевский режим "прощупывает" общественное мнение, это может служить... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:58

2024-11-05T10:58

2024-11-05T10:58

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заявлениями о снижении мобилизационного возраста до 18 лет и призыве в ряды ВСУ женщин киевский режим "прощупывает" общественное мнение, это может служить подтверждением ухудшения обстановки на линии соприкосновения для украинских войск, считает глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Конечно же, определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника (в ДНР – ред.), исходя из того уже уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации, исходя из того, что все чаще звучат с экранов украинских телевизоров заявления, что нужно снижать призывной возраст уже вплоть до 18 лет. Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение", - сказал Пушилин . Он отметил, что раньше подобные заявления от украинских политиков стали бы для них политическим самоубийством. "Сейчас это становится уже нормой. Соответственно, это очень яркая демонстрация того, что ситуация ухудшается в этом направлении", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20241105/bi-1981887251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины