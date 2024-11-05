https://ria.ru/20241105/pushilin-1981889000.html
Пушилин прокомментировал заявления Киева о призыве женщин в ВСУ
Пушилин прокомментировал заявления Киева о призыве женщин в ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Пушилин прокомментировал заявления Киева о призыве женщин в ВСУ
Заявлениями о снижении мобилизационного возраста до 18 лет и призыве в ряды ВСУ женщин киевский режим "прощупывает" общественное мнение, это может служить... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:58
2024-11-05T10:58
2024-11-05T10:58
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заявлениями о снижении мобилизационного возраста до 18 лет и призыве в ряды ВСУ женщин киевский режим "прощупывает" общественное мнение, это может служить подтверждением ухудшения обстановки на линии соприкосновения для украинских войск, считает глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Конечно же, определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника (в ДНР – ред.), исходя из того уже уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации, исходя из того, что все чаще звучат с экранов украинских телевизоров заявления, что нужно снижать призывной возраст уже вплоть до 18 лет. Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение", - сказал Пушилин . Он отметил, что раньше подобные заявления от украинских политиков стали бы для них политическим самоубийством. "Сейчас это становится уже нормой. Соответственно, это очень яркая демонстрация того, что ситуация ухудшается в этом направлении", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20241105/bi-1981887251.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин прокомментировал заявления Киева о призыве женщин в ВСУ
Пушилин: заявлениями о призыве женщин в ВСУ Киев прощупывает общественное мнение