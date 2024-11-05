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Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html
Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке
Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке - РИА Новости, 05.11.2024
Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке
Ситуация в освобожденном Горняке Донецкой Народной Республики сложная, но разрушения в городе не такие существенные, как в Авдеевке, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:17
2024-11-05T10:17
специальная военная операция на украине
горняк
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
александр сидякин
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация в освобожденном Горняке Донецкой Народной Республики сложная, но разрушения в городе не такие существенные, как в Авдеевке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В понедельник Пушилин сообщал, что посетил освобожденный Горняк и что, несмотря на дальнейшее продвижение Вооруженных сил России, специалистам заезжать в населенный пункт для восстановительных работ еще рано. "Ситуация, конечно же, сложная, но опять же, если сравнивать с разрушениями даже Авдеевки, то разрушения не такие значимые. Конечно же, оценку дадут специалисты, но я там невооруженным взглядом вижу, что есть возможность закрывать тепловой контур более быстрыми темпами, как только туда смогут попасть соответствующие профильные ведомства", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что важным вопросом для властей ДНР в Горняке является эвакуация гражданского населения и обеспечение людей всем необходимым. "Здесь вопрос является крайне сложным, потому что гуманитарная миссия еще пока не развернута исходя из мер безопасности, хотя мы уже после вчерашнего визита с руководителем центрального исполкома партии "Единая Россия" Александром Сидякиным определились, что там будет все-таки развернута миссия гуманитарная "Единой России", потому что в самом Горняке более тысячи человек", - уточнил глава ДНР. Пушилин отметил, что многим жителям города даже в процессе ожидания эвакуации нужны медикаменты, продукты питания, медицинская помощь. Об освобождении Горняка Минобороны писало 29 октября.
https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html
https://ria.ru/20241104/putin-1981797240.html
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горняк, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, александр сидякин, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горняк, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Александр Сидякин, Единая Россия, Безопасность
Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке

Пушилин: разрушения в Горняке не такие существенные, как в Авдеевке

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация в освобожденном Горняке Донецкой Народной Республики сложная, но разрушения в городе не такие существенные, как в Авдеевке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В понедельник Пушилин сообщал, что посетил освобожденный Горняк и что, несмотря на дальнейшее продвижение Вооруженных сил России, специалистам заезжать в населенный пункт для восстановительных работ еще рано.
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"Ситуация, конечно же, сложная, но опять же, если сравнивать с разрушениями даже Авдеевки, то разрушения не такие значимые. Конечно же, оценку дадут специалисты, но я там невооруженным взглядом вижу, что есть возможность закрывать тепловой контур более быстрыми темпами, как только туда смогут попасть соответствующие профильные ведомства", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что важным вопросом для властей ДНР в Горняке является эвакуация гражданского населения и обеспечение людей всем необходимым.
«
"Здесь вопрос является крайне сложным, потому что гуманитарная миссия еще пока не развернута исходя из мер безопасности, хотя мы уже после вчерашнего визита с руководителем центрального исполкома партии "Единая Россия" Александром Сидякиным определились, что там будет все-таки развернута миссия гуманитарная "Единой России", потому что в самом Горняке более тысячи человек", - уточнил глава ДНР.
Пушилин отметил, что многим жителям города даже в процессе ожидания эвакуации нужны медикаменты, продукты питания, медицинская помощь.
Об освобождении Горняка Минобороны писало 29 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеГорнякДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинАлександр СидякинЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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