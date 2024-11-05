https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html

Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке

Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке - РИА Новости, 05.11.2024

Пушилин оценил ситуацию в освобожденном Горняке

Ситуация в освобожденном Горняке Донецкой Народной Республики сложная, но разрушения в городе не такие существенные, как в Авдеевке, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:17

2024-11-05T10:17

2024-11-05T10:17

специальная военная операция на украине

горняк

донецкая народная республика

авдеевка

денис пушилин

александр сидякин

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация в освобожденном Горняке Донецкой Народной Республики сложная, но разрушения в городе не такие существенные, как в Авдеевке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В понедельник Пушилин сообщал, что посетил освобожденный Горняк и что, несмотря на дальнейшее продвижение Вооруженных сил России, специалистам заезжать в населенный пункт для восстановительных работ еще рано. "Ситуация, конечно же, сложная, но опять же, если сравнивать с разрушениями даже Авдеевки, то разрушения не такие значимые. Конечно же, оценку дадут специалисты, но я там невооруженным взглядом вижу, что есть возможность закрывать тепловой контур более быстрыми темпами, как только туда смогут попасть соответствующие профильные ведомства", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что важным вопросом для властей ДНР в Горняке является эвакуация гражданского населения и обеспечение людей всем необходимым. "Здесь вопрос является крайне сложным, потому что гуманитарная миссия еще пока не развернута исходя из мер безопасности, хотя мы уже после вчерашнего визита с руководителем центрального исполкома партии "Единая Россия" Александром Сидякиным определились, что там будет все-таки развернута миссия гуманитарная "Единой России", потому что в самом Горняке более тысячи человек", - уточнил глава ДНР. Пушилин отметил, что многим жителям города даже в процессе ожидания эвакуации нужны медикаменты, продукты питания, медицинская помощь. Об освобождении Горняка Минобороны писало 29 октября.

https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html

https://ria.ru/20241104/putin-1981797240.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горняк, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, александр сидякин, единая россия, безопасность