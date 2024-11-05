https://ria.ru/20241105/publitsist-1981977351.html

Петербургский публицист получил условный срок за фейки о российской армии

Петербургский публицист получил условный срок за фейки о российской армии - РИА Новости, 05.11.2024

Петербургский публицист получил условный срок за фейки о российской армии

Петербургский публицист Евгений Бестужев осужден условно на срок свыше 5 лет за распространение фейков о ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:56

2024-11-05T16:56

2024-11-05T16:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Петербургский публицист Евгений Бестужев осужден условно на срок свыше 5 лет за распространение фейков о ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Евгения Бестужева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в сети интернет, сроком на 4,5 года", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, Бестужев, не являясь специалистом и экспертом в области политологии и военного дела, с 23 февраля по 30 марта 2022 года разместил в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" 27 записей, где под видом достоверных сообщений содержалась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ за границей. Как сообщили в пресс-службе судов, 64-летний Бестужев признал, что все записи его, но пояснил, что про действия Вооруженных сил РФ он ничего не публиковал. "С учетом заключения психолого-лингвистической экспертизы суд существенно уменьшил объем предъявленного Бестужеву обвинения, признав его виновным в публичном распространении под видом достоверного одного сообщения", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241021/sud-1979187780.html

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происшествия, россия, санкт-петербург