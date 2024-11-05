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В Сербии тысячи людей вышли на протесты из-за трагедии на вокзале - РИА Новости, 05.11.2024
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23:50 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/protest-1982051905.html
В Сербии тысячи людей вышли на протесты из-за трагедии на вокзале
В Сербии тысячи людей вышли на протесты из-за трагедии на вокзале - РИА Новости, 05.11.2024
В Сербии тысячи людей вышли на протесты из-за трагедии на вокзале
Несколько тысяч человек собрались на протест во втором по величине городе Сербии Нови-Сад из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:50
2024-11-05T23:50
в мире
сербия
белград (город)
северная македония
александр вучич
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на протест во втором по величине городе Сербии Нови-Сад из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале, передает портал оппозиционного издания Danas. Различные оппозиционные движения и активисты ранее призвали граждан в соцсетях собраться в 18.00 (20.00 мск) и направиться шествием к зданию администрации города Нови-Сад, чтобы озвучить требования и оставить следы красной краской, символом крови погибших на административных зданиях. Протест начался с минуты молчания, протестующие несут плакаты с обвинениями в убийстве на железнодорожном вокзале в адрес властей. "Требования демонстрантов: отставка премьера Милоша Вучевича (экс-мэра Нови-Сада – ред.) и нынешнего мэра Милана Джурича, задержание тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародование текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками", - указал портал, по оценкам которого в акции участвуют несколько тысяч человек. Протестующие несут плакаты с критическим содержанием, выкрикивают на ходу требования и обвинения в адрес властей, свистят, несколько человек сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Отмечается заметное присутствие полиции рядом со зданием городской администрации. Ранее несколько сотен человек собирались на протест в Белграде, где анонсировали акцию в Нови-Саде и следующую в один из ближайших дней в столице Сербии. Президент Александр Вучич заявил в телеэфире в ночь на вторник, что оппозиция снова обвиняет его и угрожает ему лично. Он также ожидает, что массовый протест в Белграде они назначат на 11 ноября и попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который официально подал заявление во вторник "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение в отделении интенсивной терапии. В августе в ночь на 11-е число протестующие блокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений. Тогда формальным поводом для выступлений оппозиции оказались планы по добыче лития в Сербии. По словам Вучича, протесты подогревали некие силы на Западе.
https://ria.ru/20241105/serbiya-1982044089.html
https://ria.ru/20241105/serbiya-1982046785.html
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в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич
В мире, Сербия, Белград (город), Северная Македония, Александр Вучич, Милош Вучевич
В Сербии тысячи людей вышли на протесты из-за трагедии на вокзале

Danas: в Сербии тысячи человек вышли на протест из-за ЧП на вокзале в Нови-Саде

© AP PhotoСпасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на протест во втором по величине городе Сербии Нови-Сад из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале, передает портал оппозиционного издания Danas.
Различные оппозиционные движения и активисты ранее призвали граждан в соцсетях собраться в 18.00 (20.00 мск) и направиться шествием к зданию администрации города Нови-Сад, чтобы озвучить требования и оставить следы красной краской, символом крови погибших на административных зданиях. Протест начался с минуты молчания, протестующие несут плакаты с обвинениями в убийстве на железнодорожном вокзале в адрес властей.
Протестующие в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Протестующие в Сербии вылили фекалии и краску у администрации Нови-Сада
Вчера, 22:52
"Требования демонстрантов: отставка премьера Милоша Вучевича (экс-мэра Нови-Сада – ред.) и нынешнего мэра Милана Джурича, задержание тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародование текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками", - указал портал, по оценкам которого в акции участвуют несколько тысяч человек.
Протестующие несут плакаты с критическим содержанием, выкрикивают на ходу требования и обвинения в адрес властей, свистят, несколько человек сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской.
Отмечается заметное присутствие полиции рядом со зданием городской администрации. Ранее несколько сотен человек собирались на протест в Белграде, где анонсировали акцию в Нови-Саде и следующую в один из ближайших дней в столице Сербии.
Протестующие в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в Нови-Саде
Вчера, 23:01
Президент Александр Вучич заявил в телеэфире в ночь на вторник, что оппозиция снова обвиняет его и угрожает ему лично. Он также ожидает, что массовый протест в Белграде они назначат на 11 ноября и попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который официально подал заявление во вторник "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек.
На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.
В августе в ночь на 11-е число протестующие блокировали мост на международной трассе БудапештСалоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений. Тогда формальным поводом для выступлений оппозиции оказались планы по добыче лития в Сербии. По словам Вучича, протесты подогревали некие силы на Западе.
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале
4 ноября, 22:00
 
В миреСербияБелград (город)Северная МакедонияАлександр ВучичМилош Вучевич
 
 
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