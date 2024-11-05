https://ria.ru/20241105/profsojuz-1981870642.html

Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам

Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам - РИА Новости, 05.11.2024

Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам

Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:28

2024-11-05T08:28

2024-11-05T08:28

экономика

россия

boeing

сша

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает агентство Блумберг со ссылкой на результаты голосования. В начале ноября СМИ сообщали, что Boeing предложила бастующим сотрудникам улучшенные контракты, включая повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет. "Сотрудники компании Boeing Co. проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки, из-за которой производство лайнеров было подорвано более чем на семь недель", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, около 59% членов профсоюза проголосовали за принятие предложения. Газета New York Times в сентябре писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. В минувшем сентябре компания получила 65 заказов на самолеты - втрое больше показателя августа.

https://ria.ru/20240919/boeing-1973599157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, boeing, сша