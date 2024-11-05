Рейтинг@Mail.ru
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/profsojuz-1981870642.html
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам - РИА Новости, 05.11.2024
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам
Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:28
2024-11-05T08:28
экономика
россия
boeing
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_06e67a3fd87722457bcabaa3bf476d9f.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает агентство Блумберг со ссылкой на результаты голосования. В начале ноября СМИ сообщали, что Boeing предложила бастующим сотрудникам улучшенные контракты, включая повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет. "Сотрудники компании Boeing Co. проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки, из-за которой производство лайнеров было подорвано более чем на семь недель", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, около 59% членов профсоюза проголосовали за принятие предложения. Газета New York Times в сентябре писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. В минувшем сентябре компания получила 65 заказов на самолеты - втрое больше показателя августа.
https://ria.ru/20240919/boeing-1973599157.html
https://ria.ru/20241026/boeing-1980202714.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_592:0:3323:2048_1920x0_80_0_0_5d9768dee1fb58b9e73590dcd2855d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, boeing, сша
Экономика, Россия, Boeing, США
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам

Профсоюз Boeing принял предложение компании, что положит конец забастовке

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing
Пассажирский самолет Boeing - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает агентство Блумберг со ссылкой на результаты голосования.
В начале ноября СМИ сообщали, что Boeing предложила бастующим сотрудникам улучшенные контракты, включая повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет.
Забастовка работников Boeing недалеко от завода компании в Эверетте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Boeing предприняла крайние меры из-за забастовки профсоюза механиков
19 сентября, 12:20
"Сотрудники компании Boeing Co. проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки, из-за которой производство лайнеров было подорвано более чем на семь недель", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, около 59% членов профсоюза проголосовали за принятие предложения.
Газета New York Times в сентябре писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. В минувшем сентябре компания получила 65 заказов на самолеты - втрое больше показателя августа.
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
"Пал под натиском SpaceХ". Boeing теряет свой космический бизнес
26 октября, 04:09
 
ЭкономикаРоссияBoeingСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала