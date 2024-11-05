https://ria.ru/20241105/profsojuz-1981870642.html
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам - РИА Новости, 05.11.2024
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам
Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:28
2024-11-05T08:28
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает агентство Блумберг со ссылкой на результаты голосования. В начале ноября СМИ сообщали, что Boeing предложила бастующим сотрудникам улучшенные контракты, включая повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет. "Сотрудники компании Boeing Co. проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки, из-за которой производство лайнеров было подорвано более чем на семь недель", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, около 59% членов профсоюза проголосовали за принятие предложения. Газета New York Times в сентябре писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. В минувшем сентябре компания получила 65 заказов на самолеты - втрое больше показателя августа.
https://ria.ru/20240919/boeing-1973599157.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, boeing, сша
Экономика, Россия, Boeing, США
Профсоюз Boeing принял предложение корпорации по новым трудовым договорам
Профсоюз Boeing принял предложение компании, что положит конец забастовке
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает агентство Блумберг
со ссылкой на результаты голосования.
В начале ноября СМИ сообщали, что Boeing предложила бастующим сотрудникам улучшенные контракты, включая повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет.
"Сотрудники компании Boeing
Co. проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки, из-за которой производство лайнеров было подорвано более чем на семь недель", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, около 59% членов профсоюза проголосовали за принятие предложения.
Газета New York Times в сентябре писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. В минувшем сентябре компания получила 65 заказов на самолеты - втрое больше показателя августа.