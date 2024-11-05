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В лесхозах Липецкой области началась посевная кампания
В лесхозах Липецкой области началась посевная кампания - РИА Новости, 05.11.2024
В лесхозах Липецкой области началась посевная кампания
В лесных хозяйствах Липецкой области стартовала посевная кампания, лесники закладывают семена березы и дубовые желуди, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:25
2024-11-05T16:25
2024-11-05T16:25
липецкая область
игорь артамонов
деревья
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ЛИПЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. В лесных хозяйствах Липецкой области стартовала посевная кампания, лесники закладывают семена березы и дубовые желуди, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, посевные работы запланированы в семи лесхозах области. В настоящий момент закладку семян провели в двух хозяйствах. В Кривецком питомнике работники Добровского лесхоза посеяли 50 килограммов семян березы на площади 0,2 гектара. В Дубовском питомнике Чаплыгинского лесхоза посадили 640 килограммов желудей на площади 2,33 гектара. Так закладывается будущий посадочный материал лесных культур для дальнейшего пополнения лесных массивов региона."Леса Липецкой области окружены профессиональной заботой. Восстановление лесфонда, защита от пожаров, браконьеров и прочих нарушителей много лет ведется на высоком уровне. Это отмечается на федеральном уровне как пример для других регионов", – отметил Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, деревья
Липецкая область, Игорь Артамонов, Деревья
ЛИПЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. В лесных хозяйствах Липецкой области стартовала посевная кампания, лесники закладывают семена березы и дубовые желуди, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, посевные работы запланированы в семи лесхозах области. В настоящий момент закладку семян провели в двух хозяйствах. В Кривецком питомнике работники Добровского лесхоза посеяли 50 килограммов семян березы на площади 0,2 гектара. В Дубовском питомнике Чаплыгинского лесхоза посадили 640 килограммов желудей на площади 2,33 гектара. Так закладывается будущий посадочный материал лесных культур для дальнейшего пополнения лесных массивов региона.
"Леса Липецкой области окружены профессиональной заботой. Восстановление лесфонда, защита от пожаров, браконьеров и прочих нарушителей много лет ведется на высоком уровне. Это отмечается на федеральном уровне как пример для других регионов", – отметил Артамонов.