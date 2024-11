https://ria.ru/20241105/popolnenie-1981566879.html

"Сотни тысяч новых солдат". В Киеве рассказали о неожиданных планах

Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление, утверждает британская The Times. Для этого понадобятся не только западные вооружения,...

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление, утверждает британская The Times. Для этого понадобятся не только западные вооружения, но и живая сила. О том, что по этому поводу придумали на Банковой, — в материале РИА Новости.Выход из тупикаОктябрь стал для российской армии одним из самых успешных месяцев за все время СВО: по данным The New York Times, освободили 414 квадратных километров. Сопоставимые показатели в предыдущий раз были в июле 2022-го. Причем, как отмечает Bloomberg, 200 квадратных километров — это результат за последнюю неделю.Всего же, уточняют там, с 6 августа Киев утратил контроль над 1146 квадратными километрами — и это на 25% больше, чем с января по июль. Дату выбрали неслучайно — именно в этот день ВСУ вторглись в Курскую область. И теперь западные СМИ подводят неутешительные для них итоги."Представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война на Украине больше не является позиционным тупиком, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается", — сообщает The New York Times.Некоторые украинские военные высказываются еще радикальнее."Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался, — заявил на прошлой неделе генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. — Почему так произошло? В первую очередь это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, люди. Нет пополнения. Люди слишком уставшие, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. Третье — разбалансировка управления".На поставки вооружений Киев повлиять не может — "план победы" Зеленского встретили прохладно. Управление Банковую устраивает — слухи о возможных перестановках в Минобороны и ВСУ недавно опровергли. Поэтому из трех перечисленных Марченко факторов остается один — люди. Ими в Киеве и решили заняться."Нужны сотни тысяч"Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию с 10 ноября еще на 90 дней."Всего в силы обороны было призвано один миллион 50 тысяч граждан. Планируется мобилизовать еще более 160 тысяч человек. Это обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%", — отметил на заседании секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко.Но добиться такого результата крайне непросто."Это, так сказать, не реалистичные цифры, а верхняя планка — то, к чему мы стремимся. Далеко не факт, что действительно удастся набрать столько", — приводит слова высокопоставленного источника из ВСУ "Би-би-си Украина".По его мнению, все, кто хотел, уже воюют, а другие военнообязанные не горят желанием отправляться в окопы. Более того, гипотетические резервы не позволят сформировать новые части, а лишь компенсируют потери.После принятия закона об усилении мобилизации ВСУ пополняют на 30 тысяч человек в месяц. Чтобы получить 160 тысяч за 90 дней, темпы надо практически удвоить."Ни для кого не секрет: есть серьезная нехватка пехоты, — признал в эфире одного из украинских телеканалов военнослужащий Евгений Иевлев. — Поэтому серьезно обсуждается вопрос мобилизации, как мобилизовать еще дополнительно 200-300 тысяч человек. Насколько мне известно, ТЦК (территориальные центры комплектования. — Прим. ред.) максимально усилили работу".И это все чаще попадает в интернет — в соцсетях полно видеороликов, на которых украинцев силой грузят в микроавтобусы, чтобы доставить в военкоматы.В середине октября Полтавский областной военкомат сообщил, что один из принудительно мобилизованных покончил с собой в техническом помещении пункта предварительного сбора военнообязанных. В местной полиции, судя по всему, ТЦК не поверили и возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".А многие из тех, кого довозят до окопов, надолго там не задерживаются. В сентябре воюющий в ВСУ журналист Владимир Бойко заявил, что почти 200 тысяч солдат дезертировали. По его словам, в последнее время этот показатель увеличивается на 15 тысяч в месяц.Каждый пятый из тылаОднако передовая нуждается в живой силе, и в Киеве придумали, что делать. Линию фронта насытят тыловиками.По сведениям депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, пятую часть медиков и других специалистов переведут в пехотные подразделения."Прямо сейчас из военных госпиталей забирают как медиков, так и немедиков в разные боевые бригады. Если повезет, будет работать медиком. Нет — пойдет в пехоту", — написала она.Судя по всему, процесс набирает обороты — в субботу Безуглая выложила некролог выпускника Тернопольского медицинского университета 2020 года. Погиб в стрелковом бою.Новые бригадыНесмотря на все сложности, масштабная мобилизация позволила подготовить Украине резервы. Как отмечает Forbes, у Киева 14 новых бригад по две тысячи человек в каждой. Десять передадут ВСУ, остальные — другим силовым структурам.Сейчас эти подразделения насыщают боевой техникой. Большинство бригад относятся к 150-й и 160-й серии. При этом на Украине и на Западе мнения насчет полезности такого подхода разнятся — некоторые считают, что эффективнее было бы не создавать отдельные подразделения из новобранцев, а постепенно вливать их в действующие на фронте части.Как бы то ни было, эти 30 тысяч бойцов едва ли способны радикально повлиять на положение ВСУ. Более того, они вряд ли смогут стабилизировать разваливающийся фронт в Донбассе. Возможно, Киев попытается использовать их в других зонах конфликта — в Запорожской или Херсонской области, затормозить продвижение российских войск в курском приграничье или попытаться повторить вторжение, но в какой-нибудь другой соседний регион.

