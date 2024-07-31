https://ria.ru/20240731/smi-1963057576.html

СМИ раскрыли, сколько человек Украина мобилизует в месяц

СМИ раскрыли, сколько человек Украина мобилизует в месяц - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ раскрыли, сколько человек Украина мобилизует в месяц

Власти Украины мобилизуют по 30 тысяч военных в месяц с мая — после принятия закона об усилении мобилизации, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:17

2024-07-31T02:17

2024-07-31T05:46

специальная военная операция на украине

украина

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины мобилизуют по 30 тысяч военных в месяц с мая — после принятия закона об усилении мобилизации, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники."С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской повинности, Киев собирал до 30 тысяч человек в месяц", — сообщили изданию три военных эксперта, знакомых с данными мобилизации.Издание отмечает со ссылкой на экспертов, что эта цифра в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы. Газета подчеркивает, что названную цифру в 30 тысяч не удалось подтвердить независимо.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что недавние меры властей Украины по мобилизации пока не привели к существенному укреплению ВСУ на поле боя. По данным издания, многие новобранцы еще не на фронте, они проходят обучение. Некоторые из тех, кто попал на передовую, физически не годны к бою.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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украина, киев, вооруженные силы украины