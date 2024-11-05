https://ria.ru/20241105/polsha-1982039549.html
Экс-премьер Польши намекнула на свое участие в выборах президента
Экс-премьер Польши намекнула на свое участие в выборах президента - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-премьер Польши намекнула на свое участие в выборах президента
Экс-премьер Польши Беата Шидло намекнула на свое участие в выборах президента страны. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:52
2024-11-05T21:52
2024-11-05T21:52
в мире
польша
беата шидло
ярослав качиньский
анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Польши Беата Шидло намекнула на свое участие в выборах президента страны. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель партии "Право и справедливость" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. "Сегодня самая важная политическая тема, которая всех очень занимает – это выборы в Соединенных штатах. Все задают себе вопрос: Дональд Трамп или Камала Харрис?" - сказала Шидло в видеозаписи на платформе Х. "Может ли женщина стать президентом Соединенных штатов? Может ли женщина стать президентом Польской республики? Посмотрим…", - добавила она. Крупнейшие политические силы Польши пока не обнародовали имена своих кандидатов в президенты, однако Шилдо называлась в числе возможных вариантов партии "Право и справедливость". При этом лидер PiS Ярослав Качиньский, с которым Шидло находится в конфликте, ранее заявил, что кандидат в президенты от его партии должен быть "молодым, высоким, величественным, красивым". Также Качиньский заявил, что ему "трудно даже представить себе модель той женщины, которая была бы кандидатом".
https://ria.ru/20241105/polsha-1981961530.html
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в мире, польша, беата шидло, ярослав качиньский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Беата Шидло, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда, Право и справедливость
Экс-премьер Польши намекнула на свое участие в выборах президента
Экс-премьер Польши Шидло намекнула на участие в президентских выборах