https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981987817.html
Более 1200 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья
Более 1200 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья - РИА Новости, 05.11.2024
Более 1200 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья
Свыше 1200 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонд поддержки ВЭД МО) с начала года, сообщает... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:16
2024-11-05T17:16
2024-11-05T17:31
московская область (подмосковье)
поддержка бизнеса
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 1200 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонд поддержки ВЭД МО) с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году услугами фонда воспользовались 1235 субъектов малого и среднего бизнеса. Фонд применяет различные инструменты для развития регионального экспорта, от образовательной поддержки и до помощи с участием в профильных международных выставках", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В этом году было проведено шесть международных бизнес-миссий, 25 вебинаров и семинаров с участием более 1000 компаний, состоялось два потока акселерационной программы "Экспортный форсаж" с участием 27 компаний и один поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" с участием трех подмосковных компаний. Также подмосковный Фонд поддержки ВЭД организовал участие 111 региональных компаний в 15 международных выставках.
https://ria.ru/20241028/odezhdamalyshi-1980456362.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Новости Подмосковья
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 1200 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонд поддержки ВЭД МО) с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В этом году услугами фонда воспользовались 1235 субъектов малого и среднего бизнеса. Фонд применяет различные инструменты для развития регионального экспорта, от образовательной поддержки и до помощи с участием в профильных международных выставках", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
В этом году было проведено шесть международных бизнес-миссий, 25 вебинаров и семинаров с участием более 1000 компаний, состоялось два потока акселерационной программы "Экспортный форсаж" с участием 27 компаний и один поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" с участием трех подмосковных компаний.
Также подмосковный Фонд поддержки ВЭД организовал участие 111 региональных компаний в 15 международных выставках.