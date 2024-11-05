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Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора - РИА Новости, 05.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:07 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981901499.html
Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора
Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора - РИА Новости, 05.11.2024
Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении премий молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:07
2024-11-05T12:07
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении премий молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций за 2024 год, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Премии получат 14 лауреатов и один авторский коллектив из двух человек. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Подмосковья. "Конкурс был открыт для молодых ученых и специалистов, которые участвовали индивидуально или в команде до пяти человек. Достижения оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Лауреатам будет вручено 15 премий по 700 тысяч рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Получателями премии стали: Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединенный институт ядерных исследований из Дубны, НПП "Исток" им. Шокина из Фрязина и другие.
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московская область (подмосковье), дубна, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Андрей Воробьев

Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора

© Фото: правительство Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото: правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении премий молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций за 2024 год, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Премии получат 14 лауреатов и один авторский коллектив из двух человек. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Подмосковья.
Московская область - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Подмосковье в ноябре проведут почти 200 продуктовых ярмарок
2 ноября, 21:11
"Конкурс был открыт для молодых ученых и специалистов, которые участвовали индивидуально или в команде до пяти человек. Достижения оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Лауреатам будет вручено 15 премий по 700 тысяч рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Получателями премии стали: Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединенный институт ядерных исследований из Дубны, НПП "Исток" им. Шокина из Фрязина и другие.
Продажа рыбы на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Госветслужба Подмосковья провела более тысячи исследований рыбы на рынках
2 ноября, 21:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДубнаАндрей Воробьев
 
 
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