https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981901499.html

Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора

Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора - РИА Новости, 05.11.2024

Молодых ученых и специалистов Подмосковья отметят премией губернатора

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении премий молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:07

2024-11-05T12:07

2024-11-05T12:07

новости подмосковья

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении премий молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций за 2024 год, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Премии получат 14 лауреатов и один авторский коллектив из двух человек. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Подмосковья. "Конкурс был открыт для молодых ученых и специалистов, которые участвовали индивидуально или в команде до пяти человек. Достижения оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Лауреатам будет вручено 15 премий по 700 тысяч рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Получателями премии стали: Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединенный институт ядерных исследований из Дубны, НПП "Исток" им. Шокина из Фрязина и другие.

https://ria.ru/20241102/yarmarki-1981618003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дубна, андрей воробьев