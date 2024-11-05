https://ria.ru/20241105/plennyy-1982033149.html

Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников

Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников - РИА Новости, 05.11.2024

Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников

В украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, доставляли множество раненых... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:47

2024-11-05T20:47

2024-11-05T21:13

константиновка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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КУРСК, 5 ноя — РИА Новости. В украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, доставляли множество раненых колумбийских наемников, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко."Привезли в Константиновку Донецкой области. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя "иностранный легион". Естественно, они там раненые были", — сказал он.По словам пленного, колумбийские наемники не говорили на украинском.Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области.Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более чем 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.

https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html

https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

константиновка

донецкая народная республика

россия

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Украинский военнопленный: в госпиталь ВСУ доставляли много раненых колумбийских наемников В военный госпиталь ВСУ в Константиновке в ДНР доставляли множество раненых колумбийских наемников, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко 2024-11-05T20:47 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константиновка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия