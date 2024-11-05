Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 05.11.2024 (обновлено: 21:13 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/plennyy-1982033149.html
Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников
Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников - РИА Новости, 05.11.2024
Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников
В украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, доставляли множество раненых... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:47
2024-11-05T21:13
константиновка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982033695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17600a7953691c453db22f258a480dec.jpg
КУРСК, 5 ноя — РИА Новости. В украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, доставляли множество раненых колумбийских наемников, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко.&quot;Привезли в Константиновку Донецкой области. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя &quot;иностранный легион&quot;. Естественно, они там раненые были&quot;, — сказал он.По словам пленного, колумбийские наемники не говорили на украинском.Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области.Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более чем 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.
https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html
https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
константиновка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинский военнопленный: в госпиталь ВСУ доставляли много раненых колумбийских наемников
В военный госпиталь ВСУ в Константиновке в ДНР доставляли множество раненых колумбийских наемников, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко
2024-11-05T20:47
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982033695_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_905449a638581c91504a170e5ac5dc26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Константиновка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Пленный ВСУ рассказал о большом количестве раненых колумбийских наемников

Пленный ВСУ: в госпитале в Константиновке много раненых колумбийских наемников

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 ноя — РИА Новости. В украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, доставляли множество раненых колумбийских наемников, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко.
«

"Привезли в Константиновку Донецкой области. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя "иностранный легион". Естественно, они там раненые были", — сказал он.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра
21 октября, 08:09
По словам пленного, колумбийские наемники не говорили на украинском.
Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области.
Кадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ
Вчера, 06:34
Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более чем 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.
Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала