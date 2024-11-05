"Россия к такому не готова". С чем столкнулся изгнанный из Литвы писатель
Писатель Шепетько рассказал о трудностях депортированных из Литвы россиян
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. В Прибалтике россиян, живущих там еще со времен СССР, лишают ВНЖ и выдворяют. Вернувшись на родину, они зачастую остаются ни с чем. С этим столкнулся драматург Евгений Шепетько. Его история — в материале РИА Новости.
Чемодан, тюрьма, Россия
Рано утром раздается звонок в дверь. На пороге — сотрудники миграционной службы с документами о депортации. Явились без всякого предупреждения. Дают немного времени, чтобы собрать вещи и попрощаться с близкими.
Затем — сутки в грязной камере на голодном пайке и автобус, доставляющий невольных пассажиров в один конец — на границу с Российской Федерацией.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области
Автомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области
Таковы сейчас перспективы россиян, проживающих в прибалтийских республиках. В Литве их более пятнадцати тысяч.
В 2022-м там приняли закон: все граждане России и Белоруссии для продления ВНЖ обязаны пройти подробное анкетирование со множеством провокационных вопросов: от принадлежности Крыма до сотрудничества с российскими госучреждениями.
Если ответы миграционной службе не нравятся, человека признают "угрозой национальной безопасности". В прошлом году, по официальным данным, на этом основании ВНЖ лишили около трехсот россиян.
В сентябре в МВД сообщили, что за восемь месяцев аннулировали 11 574 ВНЖ — в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2023-го.
В Латвии ВНЖ отбирают у тех, кто не смог сдать экзамен по государственному языку. Год назад глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе обещала выдворить более тысячи россиян.
© Sputnik / Стрингер
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии
Тяжелое возвращение
Драматург Евгений Шепетько обосновался в Вильнюсе в советские времена. В 1993-м получил паспорт с двуглавым орлом.
В Россию он ездил читать лекции по типологии Карла Юнга и соционике, писал сценарии для телепроектов. ВНЖ продлевал без каких-либо проблем. Но в прошлом году в миграционной службе перед ним положили ту самую анкету.
"Мне очень трудно было ее заполнять. Я же последние 20 лет в основном общаюсь с российскими учреждениями, связанными с кино и телевидением. На вопрос: "чей Крым?" вообще пытался не отвечать. Но мне очень строго объяснили, что, если четко не обозначу позицию, ВНЖ не получу. Я назвал это провокацией. Они и не возражали", — рассказывает писатель.
© Фото из личного архива Евгения Шепетько Евгений Шепетько
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
Евгений Шепетько
У властей были сомнения в его лояльности. Последовал дотошный допрос под видеозапись.
Через некоторое время пришло сообщение об аннулировании ВНЖ. Из-за личных обстоятельств оспаривать это через суд Шепетько не мог. Утром 12 июня к нему домой явились три пограничника с распоряжением о выдворении.
"По закону уведомление о депортации должны прислать за две недели. Мне же дали всего полтора часа. Я лихорадочно пытался сложить свои вещи в сумки, второпях хватал разные бумаги, документы. Я был в шоке, полуобморочном состоянии. Это невозможно понять, пока сам не побываешь в подобной ситуации", — говорит писатель.
Его доставили в изолятор в миграционном центре — там холодно и грязно. Вещи отобрали, питания не было.
© Фото из личного архива Евгения ШепетькоПостановление о депортации Евгения Шепетько из Литвы
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
Постановление о депортации Евгения Шепетько из Литвы
Через сутки перевезли в такой же изолятор в Фабраде, поближе к границе. По-прежнему не кормили. Но разрешили позвонить 84-летней матери, которая осталась в Вильнюсе.
Утром — в МАПП "Чернышевское". Российские пограничники встретили по-доброму, с пониманием. Благодаря им он впервые за два дня поел.
В Центре социальной адаптации в Советске оформили СНИЛС, медицинскую страховку, выдали внутренний паспорт (до этого был только заграничный).
Особое положение
В Советске драматург, как мог, уговаривал продлить регистрацию, но больше 30 дней ему дать не могли. Ехать некуда: все родственники в Литве.
Просил у местной администрации предоставить какое-нибудь жилье или льготную очередь на квартиру — отказали. Спустя месяц вынужденного возращения на родину у него не было ни крыши над головой, ни регистрации.
© Фото из личного архива Евгения ШепетькоДокумент об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
Документ об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
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© Фото из личного архива Евгения ШепетькоДокумент об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
Документ об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
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© Фото из личного архива Евгения ШепетькоДокумент об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
Документ об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
3 из 3
Документ об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
1 из 3
Документ об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
2 из 3
Документ об отказе в предоставлении жилого помещения Евгению Шепетько
© Фото из личного архива Евгения Шепетько
3 из 3
"Мне не дают даже временную. Без нее я не могу оформить российскую сим-карту, пойти в центр занятости, встать на биржу труда. Многие государственные услуги мне просто недоступны", — говорит он.
Чтобы все это получить, надо согласиться проживать в центре временного размещения в поселке Северный, подав заявление на участие в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников. Однако тогда придется де-юре признать себя добровольным переселенцем, что на самом деле не так. И это лишь временно решает жилищный вопрос. По словам Шепетько, только один выдворенный из Литвы согласился на это.
Конечно, у многих уже была постоянная регистрация, есть близкие родственники, которые могут помочь. Но не у всех.
"У нас нет особого правового статуса. Депортированные часто уже немолоды, и они оказываются здесь совсем одни. Их вина лишь в том, что они жили в Литве и были пророссийскими. Мы пострадали за свои убеждения, став, по сути, жертвами нового вида политических репрессий. Мы нуждаемся в компенсационных выплатах или временных пособиях, пока ищем работу. А нас даже никто не курирует. Мы в подвешенном состоянии", — подчеркивает драматург.
Города России. Калининград
РИА Новости отправило запрос в администрацию Калининградской области. На момент публикации материала ответ не поступил.
Тем не менее Шепетько не отчаивается. Надеется, что власти обратят внимание на проблемы соотечественников.
Учитывая, что страны Прибалтики намерены и впредь высылать россиян, ситуация только ухудшится. Сейчас законодательство постепенно совершенствуется, но, как показала история Евгения Шепетько, еще много пробелов, не позволяющих нашим гражданам по-настоящему чувствовать себя как дома.