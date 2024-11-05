https://ria.ru/20241105/pisatel-1981377885.html

"Россия к такому не готова". С чем столкнулся изгнанный из Литвы писатель

"Россия к такому не готова". С чем столкнулся изгнанный из Литвы писатель - РИА Новости, 05.11.2024

"Россия к такому не готова". С чем столкнулся изгнанный из Литвы писатель

В Прибалтике россиян, живущих там еще со времен СССР, лишают ВНЖ и выдворяют. Вернувшись на родину, они зачастую остаются ни с чем. С этим столкнулся драматург... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:00

2024-11-05T08:00

2024-11-05T08:05

литва

россия

вильнюс

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. В Прибалтике россиян, живущих там еще со времен СССР, лишают ВНЖ и выдворяют. Вернувшись на родину, они зачастую остаются ни с чем. С этим столкнулся драматург Евгений Шепетько. Его история — в материале РИА Новости. Чемодан, тюрьма, РоссияРано утром раздается звонок в дверь. На пороге — сотрудники миграционной службы с документами о депортации. Явились без всякого предупреждения. Дают немного времени, чтобы собрать вещи и попрощаться с близкими.Затем — сутки в грязной камере на голодном пайке и автобус, доставляющий невольных пассажиров в один конец — на границу с Российской Федерацией.Таковы сейчас перспективы россиян, проживающих в прибалтийских республиках. В Литве их более пятнадцати тысяч.В 2022-м там приняли закон: все граждане России и Белоруссии для продления ВНЖ обязаны пройти подробное анкетирование со множеством провокационных вопросов: от принадлежности Крыма до сотрудничества с российскими госучреждениями.Если ответы миграционной службе не нравятся, человека признают "угрозой национальной безопасности". В прошлом году, по официальным данным, на этом основании ВНЖ лишили около трехсот россиян.В сентябре в МВД сообщили, что за восемь месяцев аннулировали 11 574 ВНЖ — в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2023-го.В Латвии ВНЖ отбирают у тех, кто не смог сдать экзамен по государственному языку. Год назад глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе обещала выдворить более тысячи россиян.Тяжелое возвращениеДраматург Евгений Шепетько обосновался в Вильнюсе в советские времена. В 1993-м получил паспорт с двуглавым орлом.В Россию он ездил читать лекции по типологии Карла Юнга и соционике, писал сценарии для телепроектов. ВНЖ продлевал без каких-либо проблем. Но в прошлом году в миграционной службе перед ним положили ту самую анкету."Мне очень трудно было ее заполнять. Я же последние 20 лет в основном общаюсь с российскими учреждениями, связанными с кино и телевидением. На вопрос: "чей Крым?" вообще пытался не отвечать. Но мне очень строго объяснили, что, если четко не обозначу позицию, ВНЖ не получу. Я назвал это провокацией. Они и не возражали", — рассказывает писатель.У властей были сомнения в его лояльности. Последовал дотошный допрос под видеозапись.Через некоторое время пришло сообщение об аннулировании ВНЖ. Из-за личных обстоятельств оспаривать это через суд Шепетько не мог. Утром 12 июня к нему домой явились три пограничника с распоряжением о выдворении."По закону уведомление о депортации должны прислать за две недели. Мне же дали всего полтора часа. Я лихорадочно пытался сложить свои вещи в сумки, второпях хватал разные бумаги, документы. Я был в шоке, полуобморочном состоянии. Это невозможно понять, пока сам не побываешь в подобной ситуации", — говорит писатель.Его доставили в изолятор в миграционном центре — там холодно и грязно. Вещи отобрали, питания не было.Через сутки перевезли в такой же изолятор в Фабраде, поближе к границе. По-прежнему не кормили. Но разрешили позвонить 84-летней матери, которая осталась в Вильнюсе.Утром — в МАПП "Чернышевское". Российские пограничники встретили по-доброму, с пониманием. Благодаря им он впервые за два дня поел.В Центре социальной адаптации в Советске оформили СНИЛС, медицинскую страховку, выдали внутренний паспорт (до этого был только заграничный).Особое положениеВ Советске драматург, как мог, уговаривал продлить регистрацию, но больше 30 дней ему дать не могли. Ехать некуда: все родственники в Литве.Просил у местной администрации предоставить какое-нибудь жилье или льготную очередь на квартиру — отказали. Спустя месяц вынужденного возращения на родину у него не было ни крыши над головой, ни регистрации."Мне не дают даже временную. Без нее я не могу оформить российскую сим-карту, пойти в центр занятости, встать на биржу труда. Многие государственные услуги мне просто недоступны", — говорит он.Чтобы все это получить, надо согласиться проживать в центре временного размещения в поселке Северный, подав заявление на участие в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников. Однако тогда придется де-юре признать себя добровольным переселенцем, что на самом деле не так. И это лишь временно решает жилищный вопрос. По словам Шепетько, только один выдворенный из Литвы согласился на это.Конечно, у многих уже была постоянная регистрация, есть близкие родственники, которые могут помочь. Но не у всех."У нас нет особого правового статуса. Депортированные часто уже немолоды, и они оказываются здесь совсем одни. Их вина лишь в том, что они жили в Литве и были пророссийскими. Мы пострадали за свои убеждения, став, по сути, жертвами нового вида политических репрессий. Мы нуждаемся в компенсационных выплатах или временных пособиях, пока ищем работу. А нас даже никто не курирует. Мы в подвешенном состоянии", — подчеркивает драматург.РИА Новости отправило запрос в администрацию Калининградской области. На момент публикации материала ответ не поступил.Тем не менее Шепетько не отчаивается. Надеется, что власти обратят внимание на проблемы соотечественников.Учитывая, что страны Прибалтики намерены и впредь высылать россиян, ситуация только ухудшится. Сейчас законодательство постепенно совершенствуется, но, как показала история Евгения Шепетько, еще много пробелов, не позволяющих нашим гражданам по-настоящему чувствовать себя как дома.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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литва, россия, вильнюс