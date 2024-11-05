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Выборы в Молдавии нельзя считать честными и демократическими, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
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12:41 05.11.2024 (обновлено: 12:42 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/peskov-1981910097.html
Выборы в Молдавии нельзя считать честными и демократическими, заявил Песков
Выборы в Молдавии нельзя считать честными и демократическими, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
Выборы в Молдавии нельзя считать честными и демократическими, заявил Песков
Прошедшие в Молдавии выборы президента нельзя считать чистыми, честными и демократическими, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:41
2024-11-05T12:42
в мире
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майя санду
александр стояногло
дмитрий песков
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Прошедшие в Молдавии выборы президента нельзя считать чистыми, честными и демократическими, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии… которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать… Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые... считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций", - сказал Песков. Он отметил, что на самом деле очень большая часть избирателей в Молдавии не имела возможности голосовать, в отличие от тех граждан, которые работают в европейских странах. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, Санду 48,81%.
https://ria.ru/20241105/peskov-1981908705.html
https://ria.ru/20241105/kreml-1981908873.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, дмитрий песков, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Дмитрий Песков, Выборы в Молдавии — 2024
Выборы в Молдавии нельзя считать честными и демократическими, заявил Песков

Песков: выборы в Молдавии нельзя считать чистыми, честными и демократическими

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Прошедшие в Молдавии выборы президента нельзя считать чистыми, честными и демократическими, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии… которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать… Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые... считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки
Вчера, 12:37
Он отметил, что на самом деле очень большая часть избирателей в Молдавии не имела возможности голосовать, в отличие от тех граждан, которые работают в европейских странах.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, Санду 48,81%.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Большинство в Молдавии голосовало не за Санду, заявили в Кремле
Вчера, 12:38
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоДмитрий ПесковВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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