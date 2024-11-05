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Сотни тысяч молдаван в России не могли проголосовать, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
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12:15 05.11.2024 (обновлено: 12:34 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/peskov-1981903880.html
Сотни тысяч молдаван в России не могли проголосовать, заявил Песков
Сотни тысяч молдаван в России не могли проголосовать, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
Сотни тысяч молдаван в России не могли проголосовать, заявил Песков
Сотни тысяч граждан Молдавии, которые живут в России, были лишены возможности проголосовать на выборах, в отличие от тех, кто живет в европейских странах,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:15
2024-11-05T12:34
россия
молдавия
евросоюз
в мире
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч граждан Молдавии, которые живут в России, были лишены возможности проголосовать на выборах, в отличие от тех, кто живет в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, это действительно не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать", - сказал Песков журналистам.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.
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россия, молдавия, евросоюз, в мире, выборы в молдавии — 2024
Россия, Молдавия, Евросоюз, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
Сотни тысяч молдаван в России не могли проголосовать, заявил Песков

Песков: сотни тысяч молдаван в России лишены возможности голосовать на выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч граждан Молдавии, которые живут в России, были лишены возможности проголосовать на выборах, в отличие от тех, кто живет в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, это действительно не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать", - сказал Песков журналистам.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.
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