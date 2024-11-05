Сотни тысяч молдаван в России не могли проголосовать, заявил Песков
Песков: сотни тысяч молдаван в России лишены возможности голосовать на выборах
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч граждан Молдавии, которые живут в России, были лишены возможности проголосовать на выборах, в отличие от тех, кто живет в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, это действительно не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать", - сказал Песков журналистам.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.