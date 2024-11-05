Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО
Песков: в США признали, что у них нет доказательств присутствия КНДР в зоне СВО
Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне специальной военной операции, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации.
Ранее Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию.
"Я ничего не буду говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу, что американская сторона не имеет окончательных подтверждений", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления представителей США о том, что на территории России находятся около десяти тысяч военнослужащих из Северной Кореи, готовых участвовать в боях в Курской области.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.