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Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2024
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12:12 05.11.2024 (обновлено: 12:28 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/peskov-1981903164.html
Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО
Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2024
Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне специальной военной... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:12
2024-11-05T12:28
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курская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне специальной военной операции, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации.Ранее Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию."Я ничего не буду говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу, что американская сторона не имеет окончательных подтверждений", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления представителей США о том, что на территории России находятся около десяти тысяч военнослужащих из Северной Кореи, готовых участвовать в боях в Курской области.Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html
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сша, россия, дмитрий песков, оон, владимир путин, курская область, ольга скабеева
США, Россия, Дмитрий Песков, ООН, Владимир Путин, Курская область, Ольга Скабеева
Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО

Песков: в США признали, что у них нет доказательств присутствия КНДР в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне специальной военной операции, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации.
Ранее Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию.
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4 ноября, 19:38
"Я ничего не буду говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу, что американская сторона не имеет окончательных подтверждений", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления представителей США о том, что на территории России находятся около десяти тысяч военнослужащих из Северной Кореи, готовых участвовать в боях в Курской области.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
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