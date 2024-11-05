https://ria.ru/20241105/peskov-1981902209.html

Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка

Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.11.2024

Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:08

2024-11-05T12:08

2024-11-05T12:13

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В течение дня Путин проведет заседание Совета по реализации политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Оно состоится в формате видеоконференции. Председателем этого Совета является советник президента Елена Ямпольская. Она как раз о приоритетных направлениях деятельности Совета расскажет в своем выступлении, будет, разумеется, и вступительное слово Путина и затем членов Совета тоже по вопросам обучения русскому, развития русского языка, обеспечения условий для изучения русского языка за рубежом", - сказал Песков.Песков уточнил, что мероприятия у президента начнутся после 13.00. Пресс-секретарь добавил, что вечером в Кремле Путин проведет ряд встреч непубличного характера.

https://ria.ru/20241030/rossija-1980889291.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество