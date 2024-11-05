https://ria.ru/20241105/pdd-1981852310.html

В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД

В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД - РИА Новости, 05.11.2024

В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:04

2024-11-05T00:04

2024-11-05T08:14

ярослав нилов

госдума рф

общество

авто

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения вносятся в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". "Законопроектом предлагается внести изменение… (Согласно этому изменению - ред.) при фиксации (нарушения ПДД - ред.) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения. Согласно пояснительной записке, превышение скорости - одно из самых опасных и распространённых нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики. "Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД", - заключил Нилов.

https://ria.ru/20240824/pdd-1968194638.html

https://ria.ru/20241012/tatarstan-1977734528.html

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ярослав нилов, госдума рф, общество, авто