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В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД - РИА Новости, 05.11.2024
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00:04 05.11.2024 (обновлено: 08:14 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/pdd-1981852310.html
В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД
В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД - РИА Новости, 05.11.2024
В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:04
2024-11-05T08:14
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения вносятся в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". "Законопроектом предлагается внести изменение… (Согласно этому изменению - ред.) при фиксации (нарушения ПДД - ред.) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения. Согласно пояснительной записке, превышение скорости - одно из самых опасных и распространённых нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики. "Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД", - заключил Нилов.
https://ria.ru/20240824/pdd-1968194638.html
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ярослав нилов, госдума рф, общество, авто
Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество, Авто
В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД

В Госдуме предложили мгновенно оповещать о нарушении ПДД красным сигналом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСветофор на Тверской улице в Москве
Светофор на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Светофор на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Изменения вносятся в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".
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"Законопроектом предлагается внести изменение… (Согласно этому изменению - ред.) при фиксации (нарушения ПДД - ред.) работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения.
Согласно пояснительной записке, превышение скорости - одно из самых опасных и распространённых нарушений ПДД. Такая инициатива может стать эффективной мерой их профилактики.
"Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД", - заключил Нилов.
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Ярослав НиловГосдума РФОбществоАвто
 
 
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