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В Грузии рассказали о предстоящей работе парламента - РИА Новости, 05.11.2024
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11:56 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/parlament-1981899414.html
В Грузии рассказали о предстоящей работе парламента
В Грузии рассказали о предстоящей работе парламента - РИА Новости, 05.11.2024
В Грузии рассказали о предстоящей работе парламента
Парламент Грузии начнет работу, даже если президент Саломе Зурабишвили откажется его созывать, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:56
2024-11-05T11:56
в мире
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россия
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии начнет работу, даже если президент Саломе Зурабишвили откажется его созывать, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на брифинге. "Согласно конституции Грузии, парламент должен собраться не позднее десятого дня (после публикации итогового протокола ЦИК по итогам выборов - ред.)... Приглашение президента в этом случае имеет формальный характер... Однако, если президент пойдет на саботаж и не созовет парламент, парламент самостоятельно обязан собраться. Другого объяснения не существует", - сказал Папуашвили. Крайним сроком публикации итогового протокола ЦИК является 21 ноября. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии рассказали о предстоящей работе парламента

Спикер Папуашвили: парламент Грузии начнет работу, если президент не созовет его

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии начнет работу, даже если президент Саломе Зурабишвили откажется его созывать, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на брифинге.
"Согласно конституции Грузии, парламент должен собраться не позднее десятого дня (после публикации итогового протокола ЦИК по итогам выборов - ред.)... Приглашение президента в этом случае имеет формальный характер... Однако, если президент пойдет на саботаж и не созовет парламент, парламент самостоятельно обязан собраться. Другого объяснения не существует", - сказал Папуашвили.
Крайним сроком публикации итогового протокола ЦИК является 21 ноября.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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