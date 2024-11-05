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Суд в Пермском крае не признал слово "овца" оскорбительным - РИА Новости, 05.11.2024
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16:23 05.11.2024 (обновлено: 16:40 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ovtsa-1981967303.html
Суд в Пермском крае не признал слово "овца" оскорбительным
Суд в Пермском крае не признал слово "овца" оскорбительным - РИА Новости, 05.11.2024
Суд в Пермском крае не признал слово "овца" оскорбительным
Лысьвенский городской суд Пермского края подтвердил, что отказал жительнице в удовлетворении иска о компенсации за оскорбление словом "овца". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:23
2024-11-05T16:40
пермский край
лысьва
россия
пермский краевой суд
происшествия
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ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Лысьвенский городской суд Пермского края подтвердил, что отказал жительнице в удовлетворении иска о компенсации за оскорбление словом "овца"."Произошел конфликт. Оскорбление было выражено в таком виде, что ее назвали "овцой". &lt;…&gt; В удовлетворении иска было отказано. Решение обжаловано. До 15 ноября определен срок для подачи возражений. Позднее дело будет передано на рассмотрение в Пермский краевой суд", — рассказали РИА Новости в горсуде.По данным инстанции, жительница Лысьвы пожаловалась в городской суд на другую жительницу населенного пункта, которая унизила истицу, обозвав "овцой". "Жертва" потребовала компенсацию в 20 тысяч рублей. Перед этим она просила возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП ("Оскорбление"), но ей отказали. Юрист Александр Митрюк ранее написал в своем Telegram-канале, что пермский суд отказал женщине в удовлетворении иска о компенсации морального вреда за оскорбление, посчитав слово "овца" необидным. Как уточнил юрист, суд в своем решении опирался на "Словарь русского языка", в котором уточняется, что слово "оскорбить" означает тяжело обидеть человека. При этом слово "овца" — это "жвачное млекопитающее животное из семейства полорогих с вьющейся шерстью" или самка барана. Употребляя это определение в адрес оппонента, говорящий может иметь в виду сбившегося с правильного пути человека.Также Митрюк указал, что судебный орган во время разбирательства обращался к "Словарю русской брани" В. М. Мокиенко и обнаружил, что слова "овца" в нем нет.
https://ria.ru/20240701/oskorblenie-1956668875.html
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пермский край, лысьва, россия, пермский краевой суд, происшествия
Пермский край, Лысьва, Россия, Пермский краевой суд, Происшествия
Суд в Пермском крае не признал слово "овца" оскорбительным

Пермский суд подтвердил отказ в компенсации за оскорбление словом "овца"

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Fotolia / Corgarashu
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ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Лысьвенский городской суд Пермского края подтвердил, что отказал жительнице в удовлетворении иска о компенсации за оскорбление словом "овца".
«
"Произошел конфликт. Оскорбление было выражено в таком виде, что ее назвали "овцой". <…> В удовлетворении иска было отказано. Решение обжаловано. До 15 ноября определен срок для подачи возражений. Позднее дело будет передано на рассмотрение в Пермский краевой суд", — рассказали РИА Новости в горсуде.
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По данным инстанции, жительница Лысьвы пожаловалась в городской суд на другую жительницу населенного пункта, которая унизила истицу, обозвав "овцой". "Жертва" потребовала компенсацию в 20 тысяч рублей. Перед этим она просила возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП ("Оскорбление"), но ей отказали.
Юрист Александр Митрюк ранее написал в своем Telegram-канале, что пермский суд отказал женщине в удовлетворении иска о компенсации морального вреда за оскорбление, посчитав слово "овца" необидным.
Как уточнил юрист, суд в своем решении опирался на "Словарь русского языка", в котором уточняется, что слово "оскорбить" означает тяжело обидеть человека. При этом слово "овца" — это "жвачное млекопитающее животное из семейства полорогих с вьющейся шерстью" или самка барана. Употребляя это определение в адрес оппонента, говорящий может иметь в виду сбившегося с правильного пути человека.
Также Митрюк указал, что судебный орган во время разбирательства обращался к "Словарю русской брани" В. М. Мокиенко и обнаружил, что слова "овца" в нем нет.
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