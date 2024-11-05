https://ria.ru/20241105/ospa-1982039114.html

ВОЗ: выявленные в Британии случаи оспы обезьян являются первыми в Европе

ВОЗ: выявленные в Британии случаи оспы обезьян являются первыми в Европе - РИА Новости, 05.11.2024

ВОЗ: выявленные в Британии случаи оспы обезьян являются первыми в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала выявленные в Великобритании случаи заболевания новым штаммом Сlade Ib оспы обезьян первыми случаями... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:49

2024-11-05T21:49

2024-11-05T21:49

здоровье - общество

африка

великобритания

европа

тедрос адханом гебрейесус

воз

оспа обезьян

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала выявленные в Великобритании случаи заболевания новым штаммом Сlade Ib оспы обезьян первыми случаями заболевания за пределами Африки, а также первыми случаями распространения заболевания в Европе с августа 2024 года, говорится в заявлении организации. Ранее британское агентство по здравоохранению (UKHSA) заявило, что еще два случая заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлены в Великобритании. В конце октября ведомство сообщило о первом выявленном случае. Он был зафиксирован в Лондоне, речь шла о человеке, который недавно побывал в странах Африки. "Великобритания подтвердила два новых случая заболевания оспой обезьяны штамма Сlade Ib. Оба (пациента - ред.) живут в одном доме с человеком, у которого результат теста оказался положительным вскоре после поездки в несколько африканских стран. Это делает их первыми местными случаями заболевания оспой обезьяны штамма Сlade Ib в европейском регионе ВОЗ и фактически первыми случаями заболевания за пределами Африки... с августа 2024 года", - говорится в заявлении организации. Организация также призвала государства быть готовым к быстрому сдерживанию распространения болезни. В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20241101/ospa-1981364992.html

https://ria.ru/20241022/ospa-1979309553.html

https://ria.ru/20241004/voz-1976284218.html

африка

великобритания

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, африка, великобритания, европа, тедрос адханом гебрейесус, воз, оспа обезьян