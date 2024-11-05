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Россиянам рассказали, как вернуть половину стоимости ОСАГО

Россиянам рассказали, как вернуть половину стоимости ОСАГО - РИА Новости, 05.11.2024

Россиянам рассказали, как вернуть половину стоимости ОСАГО

Полис ОСАГО — это хоть и относительно бюджетная, но обязательная статья расходов для автовладельцев. Однако на цену влияют количество водителей, вписанных в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:52

2024-11-05T16:52

2024-11-05T16:54

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Полис ОСАГО — это хоть и относительно бюджетная, но обязательная статья расходов для автовладельцев. Однако на цену влияют количество водителей, вписанных в полис, мощность двигателя, тип транспортного средства, территория его использования и множество других факторов.В этом году тарифы ОСАГО стали более индивидуальными, а стоимость полисов — еще объективнее. Однако водители не перестают искать способы, которые помогут приобрести страховки по выгодной цене.Например, можно купить электронный полис ОСАГО в АО "АльфаСтрахование" — партнере сервиса лояльности "Апельсин" (6+) и вернуть до 50% от стоимости страховки, обменяв "Апельсинки" на рубли.Что такое "Апельсинки", и как они помогают экономить на ОСАГО"Апельсинки" — это единая валюта сервиса лояльности "Апельсин". Их начисляют на единый счет пользователей за каждую покупку в "Пятерочке" и "Перекрестке", а также за определенные действия у партнеров сервиса. На данный момент с "Апельсином" можно получать до 86% возврата за покупку продуктов питания. Накопленные "Апельсинки" можно смело обменять на рубли после покупки полиса ОСАГО в "АльфаСтраховании" и вернуть до 50% от его стоимости.Порядок действий такой:1. На сайте "АльфаСтрахование" авторизуйтесь с номером, с которым регистрировались в "Апельсине".2. Оформите полис ОСАГО онлайн и оплатите покупку.3. Обменяйте "Апельсинки" на рубли в личном кабинете "Апельсина". Через какое-то время данная возможность появится автоматически в разделе "Потратить", начиная с даты старта полиса.Также приятным бонусом за обмен станет повышение кешбэка в "Апельсине" на 1% сразу после зачисления денег на счет.Как накопить "Апельсинки"?"Апельсин" — это новый сервис лояльности с большим кешбэком за продукты питания в России. Теперь покупатели "Пятерочки" и "Перекрестка" могут получать за свои покупки до 106% кешбэка, благодаря предложениям партнеров.Каждый партнер "Апельсина", будь то Альфа-Банк или "АльфаСтрахование" или билайн, дает пользователям определенный процент, который суммируется между собой. Поэтому благодаря партнерам сервиса у покупателей торговых сетей X5 есть выбор, чьим предложением воспользоваться, чтобы увеличить свой кешбэк. Вот из чего складывается суммарный процент кешбэка в "Пятерочке" и "Перекрестке":Например, владелец "Апельсиновой карты" Альфа-Банка может увеличить свой кешбэкв "Апельсине" на 7%. Клиент сервиса "Пакет" получить еще +5%, а автолюбитель +1% за обмен "Апельсинок" на рубли после покупки полиса ОСАГО онлайн от "АльфаСтрахование".Итого у пользователя будет уже минимум 13% кешбэка за каждую покупку в "Пятерочке" и "Перекрестке".Перестраховываемся с "Апельсином" и "АльфаСтрахование"Для тех, кто интересуется другими полисами, есть возможность получить дополнительную выгоду. Например, "АльфаСтрахование" увеличивает кешбэк в "Апельсине" на 1% за покупку каждой из страховок: туристической или "АльфаКВАРТИРА".Для этого следует выбрать программу страхования на сайте и при оформлении полиса использовать номер мобильного телефона, с которым происходила регистрация в "Апельсине". Кешбэк прибавится в день старта полиса и будет действовать 31 день.Потратить "Апельсинки" можно, оплатив ими до 30% от стоимости туристической страховки или полиса "АльфаКВАРТИРА".Информация о продавце:Акционерное общество "АльфаСтрахование";ОГРН 1027739431730Юридический адрес: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Лихачёва, д. 15Реклама, ООО "КПЛ", ИНН 9722075227, erid: F7NfYUJCUneP3ztmCiHy

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, осаго, авто, автомобили, альфастрахование, альфа-банк, общество, экономика