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Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО - РИА Новости, 05.11.2024
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19:13 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/orban-1982015737.html
Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО
Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО - РИА Новости, 05.11.2024
Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг проведет двусторонние переговоры с генеральным... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:13
2024-11-05T19:13
в мире
будапешт
венгрия
франция
виктор орбан
марк рютте
эммануэль макрон
нато
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. "Премьер-министр Виктор Орбан проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Будапеште в четверг. Глава Североатлантического альянса тоже примет участие в саммите Европейского политического сообщества", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
https://ria.ru/20240709/sammit-1958486057.html
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в мире, будапешт, венгрия, франция, виктор орбан, марк рютте, эммануэль макрон, нато, евросоюз
В мире, Будапешт, Венгрия, Франция, Виктор Орбан, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз
Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО

Хаваши: Орбан проведет встречу с Рютте на саммите Европейского политсообщества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
«
"Премьер-министр Виктор Орбан проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Будапеште в четверг. Глава Североатлантического альянса тоже примет участие в саммите Европейского политического сообщества", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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9 июля, 13:48
 
В миреБудапештВенгрияФранцияВиктор ОрбанМарк РюттеЭммануэль МакронНАТОЕвросоюз
 
 
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