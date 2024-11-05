Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО
Хаваши: Орбан проведет встречу с Рютте на саммите Европейского политсообщества
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
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"Премьер-министр Виктор Орбан проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Будапеште в четверг. Глава Североатлантического альянса тоже примет участие в саммите Европейского политического сообщества", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
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