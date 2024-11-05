https://ria.ru/20241105/orban-1982015737.html

Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО

Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО - РИА Новости, 05.11.2024

Орбан проведет переговоры с генсеком НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг проведет двусторонние переговоры с генеральным... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:13

2024-11-05T19:13

2024-11-05T19:13

в мире

будапешт

венгрия

франция

виктор орбан

марк рютте

эммануэль макрон

нато

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. "Премьер-министр Виктор Орбан проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Будапеште в четверг. Глава Североатлантического альянса тоже примет участие в саммите Европейского политического сообщества", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240709/sammit-1958486057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, будапешт, венгрия, франция, виктор орбан, марк рютте, эммануэль макрон, нато, евросоюз