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Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15% - РИА Новости, 05.11.2024
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17:39 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/optimizatsiya-1981997754.html
Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15%
Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15% - РИА Новости, 05.11.2024
Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15%
Штат сотрудников правительства Самарской области планируется оптимизировать на 15%, руководящий состав - на 30%, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:39
2024-11-05T17:39
самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Штат сотрудников правительства Самарской области планируется оптимизировать на 15%, руководящий состав - на 30%, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Начинаем административную реформу. Меняем подходы к организации и оценке качества работы органов власти. Мной принято решение об оптимизации общей численности штата сотрудников правительства Самарской области на 15%, а руководящего состава – на 30%", - написал Федорищев. В 2025 году планируется также ввести систему оценок руководителей органов власти, которую смогут видеть жители региона. В зависимости от показателей эффективности работы будет проводиться ротация, такие решения уже принимаются, добавил губернатор. "По итогам анализа работы в текущем году органов власти по поддержке защитников Отечества, их семей, выполнения задач по поддержке нашей армии, мною приняты следующие решения. Свои посты покидают врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Владимирович Абашин и врио министра промышленности и торговли региона Олег Валентинович Волков", - сообщил Федорищев. При этом ряд других руководителей получили выговоры, добавил губернатор.
https://ria.ru/20241102/finansirovanie-1981579847.html
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев

Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15%

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкГлава правительства Самарской области Вячеслав Федорищев
Глава правительства Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Глава правительства Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Штат сотрудников правительства Самарской области планируется оптимизировать на 15%, руководящий состав - на 30%, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Начинаем административную реформу. Меняем подходы к организации и оценке качества работы органов власти. Мной принято решение об оптимизации общей численности штата сотрудников правительства Самарской области на 15%, а руководящего состава – на 30%", - написал Федорищев.
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В 2025 году планируется также ввести систему оценок руководителей органов власти, которую смогут видеть жители региона. В зависимости от показателей эффективности работы будет проводиться ротация, такие решения уже принимаются, добавил губернатор.
"По итогам анализа работы в текущем году органов власти по поддержке защитников Отечества, их семей, выполнения задач по поддержке нашей армии, мною приняты следующие решения. Свои посты покидают врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Владимирович Абашин и врио министра промышленности и торговли региона Олег Валентинович Волков", - сообщил Федорищев.
При этом ряд других руководителей получили выговоры, добавил губернатор.
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