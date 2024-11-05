https://ria.ru/20241105/optimizatsiya-1981997754.html

Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15%

Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15% - РИА Новости, 05.11.2024

Штат сотрудников правительства Самарской области оптимизируют на 15%

Штат сотрудников правительства Самарской области планируется оптимизировать на 15%, руководящий состав - на 30%, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:39

2024-11-05T17:39

2024-11-05T17:39

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Штат сотрудников правительства Самарской области планируется оптимизировать на 15%, руководящий состав - на 30%, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Начинаем административную реформу. Меняем подходы к организации и оценке качества работы органов власти. Мной принято решение об оптимизации общей численности штата сотрудников правительства Самарской области на 15%, а руководящего состава – на 30%", - написал Федорищев. В 2025 году планируется также ввести систему оценок руководителей органов власти, которую смогут видеть жители региона. В зависимости от показателей эффективности работы будет проводиться ротация, такие решения уже принимаются, добавил губернатор. "По итогам анализа работы в текущем году органов власти по поддержке защитников Отечества, их семей, выполнения задач по поддержке нашей армии, мною приняты следующие решения. Свои посты покидают врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Владимирович Абашин и врио министра промышленности и торговли региона Олег Валентинович Волков", - сообщил Федорищев. При этом ряд других руководителей получили выговоры, добавил губернатор.

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самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев