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Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД - РИА Новости, 05.11.2024
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы МИД вместо Исраэля Каца, который... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:31
2024-11-05T21:31
2024-11-05T21:31
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы МИД вместо Исраэля Каца, который займет пост министра обороны. Ранее премьер объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. "Я разговаривал сегодня с министром Гидеоном Сааром и предложил ему присоединиться к коалиции со своей фракцией и занять должность министра иностранных дел. Будучи членом правительства и кабинета министров на протяжении многих лет, Гидеон Саар приносит с собой обширный опыт и суждения в области политики и безопасности, и он станет значительным усилением нашей руководящей команды", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исраэль кац
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД
Премьер Израиля Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы МИД вместо Исраэля Каца, который займет пост министра обороны.
Ранее премьер объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий.
"Я разговаривал сегодня с министром Гидеоном Сааром и предложил ему присоединиться к коалиции со своей фракцией и занять должность министра иностранных дел. Будучи членом правительства и кабинета министров на протяжении многих лет, Гидеон Саар приносит с собой обширный опыт и суждения в области политики и безопасности, и он станет значительным усилением нашей руководящей команды", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.