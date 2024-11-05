Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/netanyakhu-1982037885.html
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД - РИА Новости, 05.11.2024
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы МИД вместо Исраэля Каца, который... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:31
2024-11-05T21:31
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
исраэль кац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973127974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bafcd84d124d2955e76b0ed592ebf908.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы МИД вместо Исраэля Каца, который займет пост министра обороны. Ранее премьер объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. "Я разговаривал сегодня с министром Гидеоном Сааром и предложил ему присоединиться к коалиции со своей фракцией и занять должность министра иностранных дел. Будучи членом правительства и кабинета министров на протяжении многих лет, Гидеон Саар приносит с собой обширный опыт и суждения в области политики и безопасности, и он станет значительным усилением нашей руководящей команды", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
https://ria.ru/20241105/netanyakhu-1982035668.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973127974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80b01714d88c475a316429a78053e39e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исраэль кац
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац
Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД

Премьер Израиля Нетаньяху предложил Гидеону Саару занять пост главы МИД

© AP Photo / Sebastian ScheinerИзраильский политик Гидеон Саар
Израильский политик Гидеон Саар - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израильский политик Гидеон Саар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы МИД вместо Исраэля Каца, который займет пост министра обороны.
Ранее премьер объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий.
"Я разговаривал сегодня с министром Гидеоном Сааром и предложил ему присоединиться к коалиции со своей фракцией и занять должность министра иностранных дел. Будучи членом правительства и кабинета министров на протяжении многих лет, Гидеон Саар приносит с собой обширный опыт и суждения в области политики и безопасности, и он станет значительным усилением нашей руководящей команды", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Нетаньяху уволил министра обороны
Вчера, 21:05
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуИсраэль Кац
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала