https://ria.ru/20241105/natsproekt-1981973407.html
Расчистку трех водных объектов провели по нацпроекту в Тверской области
Расчистку трех водных объектов провели по нацпроекту в Тверской области - РИА Новости, 05.11.2024
Расчистку трех водных объектов провели по нацпроекту в Тверской области
Работы по расчистке трех водных объектов провели в Тверской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:39
2024-11-05T16:39
2024-11-05T16:39
тверская область
торопец
игорь руденя
водные ресурсы
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Работы по расчистке трех водных объектов провели в Тверской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.Выполнение этих мероприятий позволяет улучшить качество воды и экологическое состояние водоемов.Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, водные богатства являются одним из ключевых ресурсов региона. Перед профильным министерством поставлены задачи по сохранению и рациональному использованию водных экосистем региона. Эта работа проводится, в том числе в рамках президентского национального проекта "Экология".Также в 2024 году проведена расчистка русла реки Крапивня в Калининском округе. Общая протяженность участка расчистки составила 4,5 километра. Осуществлена выемка донных отложений объемом свыше 10 тысяч кубических метров.В городе Торопце выполнены работы по расчистке русла реки Торопа и озера Соломенное в районе острова "Красный вал". Акватории очищены от водной растительности на общей протяженности 3,7 километра.Кроме того, проведены мероприятия по расчистке озера Селигер в Осташковском округе на участке Сорога – Покровское в рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Общая протяженность участка расчистки составила 0,24 километра.В дальнейшем в рамках федерального проекта "Вода России" планируется проводить работы на водных объектах в крупных городах Тверской области.
https://ria.ru/20241102/zdanie-1981507132.html
https://ria.ru/20241102/apk-1981479034.html
торопец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торопец, игорь руденя, водные ресурсы
Тверская область, Торопец, Игорь Руденя, водные ресурсы
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Работы по расчистке трех водных объектов провели в Тверской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выполнение этих мероприятий позволяет улучшить качество воды и экологическое состояние водоемов.
Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя
, водные богатства являются одним из ключевых ресурсов региона. Перед профильным министерством поставлены задачи по сохранению и рациональному использованию водных экосистем региона. Эта работа проводится, в том числе в рамках президентского национального проекта "Экология".
Также в 2024 году проведена расчистка русла реки Крапивня в Калининском округе. Общая протяженность участка расчистки составила 4,5 километра. Осуществлена выемка донных отложений объемом свыше 10 тысяч кубических метров.
В городе Торопце
выполнены работы по расчистке русла реки Торопа и озера Соломенное в районе острова "Красный вал". Акватории очищены от водной растительности на общей протяженности 3,7 километра.
Кроме того, проведены мероприятия по расчистке озера Селигер в Осташковском округе на участке Сорога – Покровское в рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Общая протяженность участка расчистки составила 0,24 километра.
В дальнейшем в рамках федерального проекта "Вода России" планируется проводить работы на водных объектах в крупных городах Тверской области.