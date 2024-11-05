https://ria.ru/20241105/nalogi-1981858385.html
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря - РИА Новости, 05.11.2024
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
До 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт, несвоевременная уплата ведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T02:27
2024-11-05T02:27
2024-11-05T05:56
никита чаплин
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. До 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт, несвоевременная уплата ведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия")."Важно помнить, что до 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Сделать это можно через сайт ФНС, Госуслуги или непосредственно в отделении налоговой службы. Следует помнить, что соблюдение налоговых сроков - это не только законное обязательство, но и шаг к финансовой ответственности. Не упустите возможность сделать все вовремя", — сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что несвоевременная уплата налогов ведет к начислению пеней, которые составляют 1/300 ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки, что может существенно увеличить сумму задолженности.
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никита чаплин, экономика
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
Депутат Чаплин: до декабря нужно уплатить налоги на имущество, землю и транспорт
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. До 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт, несвоевременная уплата ведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").
"Важно помнить, что до 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Сделать это можно через сайт ФНС, Госуслуги или непосредственно в отделении налоговой службы. Следует помнить, что соблюдение налоговых сроков - это не только законное обязательство, но и шаг к финансовой ответственности. Не упустите возможность сделать все вовремя", — сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что несвоевременная уплата налогов ведет к начислению пеней, которые составляют 1/300 ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки, что может существенно увеличить сумму задолженности.