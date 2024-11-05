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В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией - РИА Новости, 05.11.2024
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12:47 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mp-1981911423.html
В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией
В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией - РИА Новости, 05.11.2024
В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией
Польша оказалась в опасной ситуации, поссорившись с Россией и выбрав отношения с недружественной Украиной, посетовал обозреватель Лукаш Ястржембский в статье... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:47
2024-11-05T12:47
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россия
украина
дональд туск
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Польша оказалась в опасной ситуации, поссорившись с Россией и выбрав отношения с недружественной Украиной, посетовал обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska."Сегодня Польша оказалась в очень опасной ситуации. Возможные мирные переговоры таят для нас угрозу. Наша страна сильно поссорилась с Российской Федерацией и крепко связала себя — в интересах крупных корпораций и политического класса Соединенных Штатов — с не особо дружественной на данный момент Украиной", — пишет Ястржембский.Автор считает, что конфликт на Украине закончится ее поражением, а после его завершения Запад вместе с США захочет восстановить отношения с Россией, но Польша окажется, по его словам, у разбитого корыта.Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября заявил, что Польша начала фортификационные работы на границе с Россией.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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польша, россия, украина, дональд туск, нато, в мире, политика
Польша, Россия, Украина, Дональд Туск, НАТО, В мире, Политика
В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией

MP: Польша поссорилась с Россией, выбрав недружественную Украину

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Польша оказалась в опасной ситуации, поссорившись с Россией и выбрав отношения с недружественной Украиной, посетовал обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska.
«
"Сегодня Польша оказалась в очень опасной ситуации. Возможные мирные переговоры таят для нас угрозу. Наша страна сильно поссорилась с Российской Федерацией и крепко связала себя — в интересах крупных корпораций и политического класса Соединенных Штатов — с не особо дружественной на данный момент Украиной", — пишет Ястржембский.
Автор считает, что конфликт на Украине закончится ее поражением, а после его завершения Запад вместе с США захочет восстановить отношения с Россией, но Польша окажется, по его словам, у разбитого корыта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября заявил, что Польша начала фортификационные работы на границе с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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ПольшаРоссияУкраинаДональд ТускНАТОВ миреПолитика
 
 
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