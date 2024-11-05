В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией
MP: Польша поссорилась с Россией, выбрав недружественную Украину
© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Польша оказалась в опасной ситуации, поссорившись с Россией и выбрав отношения с недружественной Украиной, посетовал обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska.
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"Сегодня Польша оказалась в очень опасной ситуации. Возможные мирные переговоры таят для нас угрозу. Наша страна сильно поссорилась с Российской Федерацией и крепко связала себя — в интересах крупных корпораций и политического класса Соединенных Штатов — с не особо дружественной на данный момент Украиной", — пишет Ястржембский.
Автор считает, что конфликт на Украине закончится ее поражением, а после его завершения Запад вместе с США захочет восстановить отношения с Россией, но Польша окажется, по его словам, у разбитого корыта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября заявил, что Польша начала фортификационные работы на границе с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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