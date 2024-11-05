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Владельца браузера Mozilla оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент
Владельца браузера Mozilla оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент - РИА Новости, 05.11.2024
Владельца браузера Mozilla оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей владельца браузера Mozilla за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:13
2024-11-05T14:13
2024-11-05T14:13
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей владельца браузера Mozilla за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы (организация - ред.) Mozilla Corporation признана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначен административный штраф в размере 3,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за отказ удалить запрещённый контент. Организация Mozilla Corporation входит в состав корпорации Mozilla Foundation, в составе которой также находится MZLA Technologies Corporation.
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происшествия, москва, россия, mozilla corporation, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Mozilla Corporation, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Владельца браузера Mozilla оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал владельца браузера Mozilla на 3,5 миллиона рублей