https://ria.ru/20241105/moskva-1982212100.html

С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших

С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших - РИА Новости, 06.11.2024

С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших

Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T10:10

2024-11-05T10:10

2024-11-06T15:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

санавиация

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "С начала года пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний", - написал Собянин. Он отметил, что для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию. В 2022 году в нём открылся собственный учебный центр. Раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, а теперь учиться можно без отрыва от основной работы.

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сергей собянин, москва, санавиация