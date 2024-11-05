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С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших - РИА Новости, 06.11.2024
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10:10 05.11.2024 (обновлено: 15:12 06.11.2024)
https://ria.ru/20241105/moskva-1982212100.html
С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших
С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших - РИА Новости, 06.11.2024
С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших
Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T10:10
2024-11-06T15:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
санавиация
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "С начала года пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний", - написал Собянин. Он отметил, что для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию. В 2022 году в нём открылся собственный учебный центр. Раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, а теперь учиться можно без отрыва от основной работы.
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сергей собянин, москва, санавиация
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, санавиация

С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"С начала года пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний", - написал Собянин.
Он отметил, что для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию. В 2022 году в нём открылся собственный учебный центр. Раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, а теперь учиться можно без отрыва от основной работы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМосквасанавиация
 
 
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