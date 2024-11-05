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С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших
С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших - РИА Новости, 06.11.2024
С начала года пилоты санвертолетов Москвы эвакуировали 308 пострадавших
Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T10:10
2024-11-05T10:10
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "С начала года пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний", - написал Собянин. Он отметил, что для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию. В 2022 году в нём открылся собственный учебный центр. Раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, а теперь учиться можно без отрыва от основной работы.
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сергей собянин, москва, санавиация
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, санавиация
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших с начала года, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"С начала года пилоты санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний", - написал Собянин.
Он отметил, что для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию. В 2022 году в нём открылся собственный учебный центр. Раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, а теперь учиться можно без отрыва от основной работы.