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Медвежонка-сироту с Камчатки доставили в Москву
Медвежонка-сироту с Камчатки доставили в Москву - РИА Новости, 05.11.2024
Медвежонка-сироту с Камчатки доставили в Москву
Медвежонка-сироту с Камчатки, которого подкармливали сотрудники местного рыбодобывающего предприятия, доставили в Москву, он уже едет на новое место жительства... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:59
2024-11-05T18:59
2024-11-05T18:59
камчатка
москва
соболевский район
светлана акулова
светлана радионова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Медвежонка-сироту с Камчатки, которого подкармливали сотрудники местного рыбодобывающего предприятия, доставили в Москву, он уже едет на новое место жительства в подмосковный парк львов "Земля прайда", сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова. "Медвежонок с Камчатки уже прилетел в Москву... Документы оформлены, мишка выезжает", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка, зоосад помогал с оформлением документов и организацией транспортировки медвежонка. Ранее в социальных сетях на Камчатке сообщалось, что этим летом медвежонка, оставшегося без матери, нашли работники рыбодобывающего предприятия в Соболевском районе. Вахтовики, работающие там только во время лососевой путины, решили выходить косолапого и начали его подкармливать. Мишутка, так его назвали работники, совершенно перестал бояться людей, поэтому они обратились в несколько организаций, занимающихся дикими животными. Откликнулись Московский зоопарк и парк львов "Земля прайда". Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что медвежонка отправят в областной приют для хищных животных.
https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html
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камчатка, москва, соболевский район, светлана акулова, светлана радионова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Камчатка, Москва, Соболевский район, Светлана Акулова, Светлана Радионова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Медвежонка-сироту с Камчатки доставили в Москву
Акулова: медвежонка-сироту с Камчатки доставили в Москву