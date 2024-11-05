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Московские врачи спасли пациента с поражением сразу трех сердечных клапанов
Московские врачи спасли пациента с поражением сразу трех сердечных клапанов - РИА Новости, 05.11.2024
Московские врачи спасли пациента с поражением сразу трех сердечных клапанов
Во флагманском центре больницы В. В. Вересаева мультидисциплинарная команда врачей спасла жизнь 60-летнему пациенту с поражением трёх клапанов сердца, сообщила... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:04
2024-11-05T09:04
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Во флагманском центре больницы В. В. Вересаева мультидисциплинарная команда врачей спасла жизнь 60-летнему пациенту с поражением трёх клапанов сердца, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Операции на сердце и сосудах являются одними из самых непростых, где важна каждая секунда. И несмотря на это, наши врачи способны справиться даже с самыми сложными случаями. Совсем недавно врачи флагмана спасли пациента с поражением трёх из четырех клапанов сердца и рядом осложнений. Эффект от проведённой операции мужчина ощутил сразу после пробуждения от наркоза. У него исчезла одышка и он снова смог лежать без чувства дискомфорта", - рассказала Ракова. Вице-мэр пояснила, что мужчина поступил с жалобами на выраженную одышку, достигающую удушья. В ходе комплексного обследования у него выявили инфекционный эндокардит – инфекционное поражение клапанов сердца, при котором инфекция разрушает створки клапанов. У пациента был врожденный порок сердца, а также последние несколько месяцев он занимался самолечением воспаления легких. После операции на адаптацию организма к новым условиям и стабилизацию состояния ушло две-три недели, затем мужчина вернулся к привычному образу жизни. "Новый стандарт экстренной помощи уже не раз доказал свою эффективность. Именно принцип слаженной и оперативной работы, комплексного подхода, когда большинство исследований проводится в срок до двух часов, постоянное обучение персонала клиник - всё это позволяет спасать тысячи и тысячи жизней", - подчеркнула Ракова.
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общество, москва, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова
Московские врачи спасли пациента с поражением сразу трех сердечных клапанов
Ракова: московские врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Во флагманском центре больницы В. В. Вересаева мультидисциплинарная команда врачей спасла жизнь 60-летнему пациенту с поражением трёх клапанов сердца, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Операции на сердце и сосудах являются одними из самых непростых, где важна каждая секунда. И несмотря на это, наши врачи способны справиться даже с самыми сложными случаями. Совсем недавно врачи флагмана спасли пациента с поражением трёх из четырех клапанов сердца и рядом осложнений. Эффект от проведённой операции мужчина ощутил сразу после пробуждения от наркоза. У него исчезла одышка и он снова смог лежать без чувства дискомфорта", - рассказала Ракова.
Вице-мэр пояснила, что мужчина поступил с жалобами на выраженную одышку, достигающую удушья. В ходе комплексного обследования у него выявили инфекционный эндокардит – инфекционное поражение клапанов сердца, при котором инфекция разрушает створки клапанов. У пациента был врожденный порок сердца, а также последние несколько месяцев он занимался самолечением воспаления легких. После операции на адаптацию организма к новым условиям и стабилизацию состояния ушло две-три недели, затем мужчина вернулся к привычному образу жизни.
"Новый стандарт экстренной помощи уже не раз доказал свою эффективность. Именно принцип слаженной и оперативной работы, комплексного подхода, когда большинство исследований проводится в срок до двух часов, постоянное обучение персонала клиник - всё это позволяет спасать тысячи и тысячи жизней", - подчеркнула Ракова.