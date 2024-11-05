https://ria.ru/20241105/moloko-1981961704.html

Спрос на молочные продукты в России растет быстрее предложения

Спрос на молочные продукты в России растет быстрее предложения - РИА Новости, 05.11.2024

Спрос на молочные продукты в России растет быстрее предложения

Потребление молока в России по итогам года вырастет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, а объемы производства увеличатся только на 2%, этот дисбаланс... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:56

2024-11-05T15:56

2024-11-05T15:56

экономика

цены на нефть

россия

белоруссия

алжир (провинция)

союзмолоко

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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Потребление молока в России по итогам года вырастет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, а объемы производства увеличатся только на 2%, этот дисбаланс будет устранен за счет импорта - преимущественно поставками из Белоруссии, сообщил во вторник гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. "Наш прогноз – плюс 5% по приросту потребления, примерно плюс 2% - по объему производства молока. Этот дисбаланс будет закрываться объемом импорта, к концу года - это будет плюс 15%, и львиная доля здесь - увеличение поставок из Белоруссии", - сказал он на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока. Белов заявил, что ситуация, при которой спрос на молочную продукцию в стране растет быстрее предложения, наблюдается в последние два года. По его словам, такое положение дел связано с ростом реально располагаемых доходов населения, что напрямую сказывается на росте спроса. "Мы живем в каком-то смысле в уникальной ситуации, когда, с одной стороны, у нас растет внутреннее потребление, с другой стороны, есть очень неплохие кейсы с экспортными поставками, которые в принципе в случае охлаждения внутреннего рынка могут быть для молочного бизнеса хорошим драйвером развития", - сказал Белов, приведя в качестве примера начавшиеся в этом году поставки сухого молока в Алжир. Глава организации отметил также, что несколько напряженная ситуация, складывающаяся на сырьевом рынке, связана именно со сложившейся диспропорцией роста потребления и производства. При этом, по словам Белова, рост внутреннего рынка является серьезной предпосылкой для инвестирования в производство и переработку молока. Однако он заявил, что инвесторов пугает жесткая кредитно-денежная политика ЦБ РФ. "Рост потребления за восемь месяцев составил около 5%. Растут практически все основные категории... Падают у нас по сути только сырные продукты и кефир, но кефир традиционная категория, она падает последние пять-шесть лет. По всем остальным категориям наблюдается достаточно серьезный рост потребления", - сказал руководитель "Союзмолока". По данным организации, в текущем году объем производства товарного молока в РФ составит 26,3 миллиона тонн (рост на 0,5 миллиона тонн к 2023 году), потребление - 32,9 миллиона тонн (плюс 1,6 миллиона тонн), объем импорта - 7,3 миллиона тонн (плюс 0,9 миллиона тонн). При этом запас продукции на складах предприятий на конец года оценивается в 0,9 миллиона тонн (снижение на 0,3 миллиона тонн к 2023 году).

https://ria.ru/20241002/myaso-1975889768.html

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экономика, цены на нефть, россия, белоруссия, алжир (провинция), союзмолоко