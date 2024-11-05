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В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии - РИА Новости, 05.11.2024
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12:09 05.11.2024 (обновлено: 12:29 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981902504.html
В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии
В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии - РИА Новости, 05.11.2024
В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии
Оппозиция в Молдавии подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:09
2024-11-05T12:29
молдавия
в мире
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Даже молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам, обыскам и тому подобное. При чем здесь Российская Федерация? Это как раз такая весьма недемократичная, авторитарная линия нынешнего молдавского руководства", - подчеркнул он.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
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молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии

Песков: молдавская оппозиция подвергается незаконному давлению и нападкам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Даже молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам, обыскам и тому подобное. При чем здесь Российская Федерация? Это как раз такая весьма недемократичная, авторитарная линия нынешнего молдавского руководства", - подчеркнул он.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
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