https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981902504.html

В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии

В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии - РИА Новости, 05.11.2024

В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии

Оппозиция в Молдавии подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:09

2024-11-05T12:09

2024-11-05T12:29

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Даже молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам, обыскам и тому подобное. При чем здесь Российская Федерация? Это как раз такая весьма недемократичная, авторитарная линия нынешнего молдавского руководства", - подчеркнул он.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.

https://ria.ru/20241105/peskov-1981904316.html

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Варвара Скокшина

молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024