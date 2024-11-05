https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981887646.html

Авторитет России в Молдавии вырос, считает эксперт

Авторитет России в Молдавии вырос, считает эксперт - РИА Новости, 05.11.2024

Авторитет России в Молдавии вырос, считает эксперт

Авторитет России в Молдавии значительно вырос, несмотря на политику Майи Санду по разрыву экономических и человеческих связей между странами, рассказал РИА... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:47

2024-11-05T10:47

2024-11-05T10:47

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молдавия

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Авторитет России в Молдавии значительно вырос, несмотря на политику Майи Санду по разрыву экономических и человеческих связей между странами, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Несмотря на попытку действующих властей максимально отгородиться от России, оборвать экономические и человеческие связи между государствами, мы видим, что авторитет России в Молдове за последние годы значительно вырос. Вопреки официальному курсу, все больше населения связывает свои надежды на улучшение ситуации в стране с развитием всесторонних связей Россией, а не только с европейской интеграцией", - сказал он. Эксперт отметил, что Россия не вмешивается в дела иностранных государств, однако когда дело касается граждан России, проживающих за рубежом, Москва не может остаться безучастной. "Россия проводит миротворческую операцию на Днестре и является гарантом мира и безопасности в регионе. В Молдавии проживают более 220 тысяч граждан Российской Федерации, а еще не менее полумиллиона российских соотечественников. Это не только приднестровцы, но и гагаузы, многие жители Кишинева, Бельц и других районов республики", - пояснил Шорников. Он добавил, что в связи с политикой действующей власти, основанной на русофобии, под вопросом сохранение безвизового режима и даже дипломатических отношений. "Хуже того, некоторые эксперты не исключают обострения отношений Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией. В такой ситуации приходится констатировать, что права наших сограждан и соотечественников в опасности", - сказал эксперт. "Уверен, что Россия точно не останется безучастной к Молдове. Прошедшие электоральные процессы показали, что большинство населения там выступили за нормализацию отношений с Россией. Москва наверняка продолжит использовать имеющиеся у нее дипломатические, гуманитарные и экономические возможности для поддержания стабильности в регионе... В принципе, та политика, которую там проводит Москва в последние годы, оправдывает себя", - заключил Шорников. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующей власти.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981845894.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981867911.html

https://ria.ru/20241105/vybory-1981882378.html

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россия, молдавия, москва, майя санду, александр стояногло, в мире