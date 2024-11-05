https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981867911.html

Эксперт объяснил, что определило исход выборов в Молдавии

Эксперт объяснил, что определило исход выборов в Молдавии - РИА Новости, 05.11.2024

Эксперт объяснил, что определило исход выборов в Молдавии

Исход выборов в Молдавии определила схема, разработанная западными кураторами, согласно которой будущее страны определили те, кто в ней не живут и возвращаться... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:54

2024-11-05T07:54

2024-11-05T07:54

молдавия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

владимир джаралла

александр стояногло

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Исход выборов в Молдавии определила схема, разработанная западными кураторами, согласно которой будущее страны определили те, кто в ней не живут и возвращаться не собираются, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В свою очередь, Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем президентской гонки. В партии назвали Санду "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти. "Санду проиграла внутри страны, но "выиграла" за счет зарубежного голосования. Итоговые данные говорят за себя: народ в стране проголосовал против, а результат определила схема европейско-американских кураторов, когда будущее страны определили те, кто в ней не живут и возвращаться не собираются. Да еще и с результатом, который выглядит фальшивым до наглости", - сказал Джаралла. По его словам, провернуть подобную схему самостоятельно режим Санду не смог бы в силу отсутствия технической возможности. "Участие американо-европейских кураторов правящей клики очевидно. Теперь, Санду, чтобы править, переступив через волю сограждан, придется подавлять несогласных. Потому, с уверенностью можно ожидать подавления оппозиции и сворачивания свободы слова", - сказал Джаралла. По его словам, народ Молдавии обманули, и хватит ли у него смелости и решимости выступить против и отстоять свой выбор, станет понятно в ближайшее время. "Но нужно помнить о Дорине Речане, премьере, также выращенном в западной политической "пробирке". У него хватит жестокости стать палачом собственного народа, если потребуется, для этого его и готовили. Позиция простых сотрудников силовых органов и армии решит все в этом случае", - сказал Джаралла. Эксперт подчеркнул, что если протестов не будет, или они будут слабыми, то последует подавление несогласных и дальнейшее усиление антироссийской деятельности. "Ликвидация, по указанию Запада, советского наследия в духовной сфере. Возможен ли переход к обострению на приднестровском направлении, сказать сложно. С одной стороны - вполне. Но с другой, наблюдался консенсус по этому вопросу у всех политических сил в Молдавии, не желавших украинской судьбы", - сказал Джаралла.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981849729.html

https://ria.ru/20241104/rogov-1981822311.html

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молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, владимир джаралла, александр стояногло, в мире