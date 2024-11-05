https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

Диктатура демократии: Молдавия сделала большой шаг на пути в Европу

Диктатура демократии: Молдавия сделала большой шаг на пути в Европу - РИА Новости, 05.11.2024

Диктатура демократии: Молдавия сделала большой шаг на пути в Европу

Президент Молдавии Майя Санду провела спецоперацию по своему переизбранию на второй срок под лозунгом европейской перспективы для молдаван. Операция прошла с... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:00

2024-11-05T08:00

2024-11-05T08:02

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Президент Молдавии Майя Санду провела спецоперацию по своему переизбранию на второй срок под лозунгом европейской перспективы для молдаван. Операция прошла с очевидными шероховатостями и едва не провалилась, но по итогу переизбрание все-таки состоялось. Что же до перспективы, то нужно отдать должное Майе Григорьевне: она в самом деле предложила молдаванам именно европейскую перспективу. Просто европейская перспектива — не означает хорошая.Президентские выборы в Молдавии идеально укладываются в концепцию почти всех европейских выборов последних лет. Их суть: с помощью процедурных манипуляций сделать так, чтобы недовольство населения положением дел в стране не повлияло ни на что и не привело к смене правящего класса и его курса.Каждая политическая система, именуемая демократической, добивается этой цели своими методами. Классика жанра — смена правительств. Великобритания: правящие консерваторы вызывают к себе всеобщую ненависть населения, проигрывают выборы, приходят лейбористы, проводят в целом ту же политику, тоже вызывают к себе всеобщую ненависть, проигрывают выборы, приходят консерваторы... и так до бесконечности. Свободные конкурентные выборы, сменяемость власти. Хотя, по сути, у власти остается один и тот же истеблишмент, разные фракции которого вместе учились в Оксфорде, вместе ходят на королевские скачки... и вместе управляют страной.Бывают и более сложные схемы. Например, французская. Как бы ни был у граждан Франции непопулярен президент Макрон, он сохраняет контроль над страной благодаря системе парламентских выборов в два тура. Как бы ни были популярны в одномандатных округах несистемные политики, например, от партии семейства Ле Пен, во втором туре против них объединяются все остальные, и в парламент все равно проходит кандидат от властвующей элиты. И все законно.В Молдавии, похоже, разработали свою уникальную схему, как вести страну заданным либеральным и проевропейским курсом, невзирая на недовольство большинства населения. Секрет успеха молдавской власти — голосование диаспор за рубежом. Антирейтинг Майи Санду в Молдавии — 60%, а она хотела победить в первом туре и все-таки победила во втором. Как? Благодаря голосам европейских диаспор молдаван, которые нивелируют непопулярность Санду на родине.Прошедшие 3 ноября выборы — это уже закономерность. Четыре года назад Майя Санду стала президентом так же — благодаря диаспорам. Выборы внутри Молдавии выиграл Игорь Додон. На этих выборах большинство внутри Молдавии тоже получил лидер оппозиции Александр Стояногло. Наконец, пресловутый референдум о евроинтеграции две недели назад Майя Санду внутри страны проиграла: большинство жителей Молдавии высказались против ЕС. Однако сограждане за рубежом навязали им европейский путь.В технологии с диаспорами ключевой момент не в том, как голосуют "западные молдаване", а в том, кто их голоса считает. Избирательные участки за рубежом открывают при посольствах и консульствах, поэтому считают молдавские дипломаты — подчиненные главы МИД Молдовы Михая Попшоя, одного из лидеров правящей партии PAS, который ездил между турами по деревням агитировать за Майю Санду. Наблюдателей на тех участках нет, подсчет голосов на них непрозрачен — в результате случаются такие казусы, как статистика молдавского ЦИК, согласно которой количество избирателей в Молдавии между первым и вторым турами президентских выборов каким-то чудом выросло на 100 тысяч человек.Впрочем, это все издержки молодой демократии. Молдавские демократы пока неопытны, поэтому их еще можно поймать за руку, произнести слова "фальсификации" и "плутократия", поставить вопрос о нелегитимности Майи Санду. По мере движения по европейскому пути они отточат традицию демократической манипуляции до уровня американских конгрессменов и британских лордов, которые передают свои выборные (!) должности по наследству.Реестр избирателей ЦИК приведут в соответствие с законами математики, о де-факто лишенных права голоса сотнях тысячах молдаван, живущих в России, примут закон, что в соответствии с референдумом о евроинтеграции участвовать в политической жизни Молдовы имеют право только молдаване в странах ЕС, а российские молдаване — это и вовсе не молдаване.И это будет не иллюзорный, а всамделишный европейский путь. Потому что настоящая Европа так и живет. Формально демократия, а по сути — издевательство.

https://ria.ru/20241104/rogov-1981822311.html

https://ria.ru/20241104/pridnestrove-1981799111.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981746430.html

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