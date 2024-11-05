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На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище - РИА Новости, 05.11.2024
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18:25 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mogily-1982007865.html
На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище
На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище - РИА Новости, 05.11.2024
На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище
Правоохранительные органы ищут причастных к повреждению 53 могил на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:25
2024-11-05T18:25
происшествия
архангельское
краснодарский край
тихорецкий район
россия
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КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут причастных к повреждению 53 могил на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД региона. По данным ведомства, во вторник утром поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской в Тихорецком районе. "Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений", - говорится в сообщении. Отмечается, что было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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архангельское
краснодарский край
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происшествия, архангельское, краснодарский край, тихорецкий район, россия
Происшествия, Архангельское, Краснодарский край, Тихорецкий район, Россия
На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище

На Кубани возбудили дело после повреждения 53 могил на кладбище

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут причастных к повреждению 53 могил на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД региона.
По данным ведомства, во вторник утром поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской в Тихорецком районе.
"Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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ПроисшествияАрхангельскоеКраснодарский крайТихорецкий районРоссия
 
 
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