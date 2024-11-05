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На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище

На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище - РИА Новости, 05.11.2024

На Кубани ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище

Правоохранительные органы ищут причастных к повреждению 53 могил на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:25

2024-11-05T18:25

2024-11-05T18:25

происшествия

архангельское

краснодарский край

тихорецкий район

россия

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КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут причастных к повреждению 53 могил на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД региона. По данным ведомства, во вторник утром поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской в Тихорецком районе. "Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений", - говорится в сообщении. Отмечается, что было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html

архангельское

краснодарский край

тихорецкий район

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происшествия, архангельское, краснодарский край, тихорецкий район, россия