https://ria.ru/20241105/missuri-1982030183.html

В Миссури закрыли избирательный участок из-за паводка

В Миссури закрыли избирательный участок из-за паводка - РИА Новости, 05.11.2024

В Миссури закрыли избирательный участок из-за паводка

Избирательный участок на ферме Брукдейл Фармс на западе американского штата Миссури закрыли во вторник в связи с паводком, избирателей перенаправляют для... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:28

2024-11-05T20:28

2024-11-05T20:28

в мире

миссури

сша

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981951876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bcf95c12f1dff3949635144fc976f59.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательный участок на ферме Брукдейл Фармс на западе американского штата Миссури закрыли во вторник в связи с паводком, избирателей перенаправляют для голосования в соседний округ, сообщает местный филиал телеканала Fox News. "Избирательный участок в Брукдейл Фармс в (городе - ред.) Юрека также закрыт в связи с паводком в этом районе. Избиратели, прикрепленные к Брукдейл Фармс, перенаправляются в здание администрации в (городе - ред.) Хиллсборо", - сообщает телеканал. Местные чиновники не могут сказать, как долго участок будет закрыт. В некоторых местных школах были отменены занятия, многие дороги перекрыты из-за затопления. Как заявила телеканалу CNN старший советник Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) по выборам Кейт Конли, ведомство отслеживает несколько случаев экстремальных погодных условий и других временных нарушений работы инфраструктуры в некоторых частях страны, но эти явления относятся к разряду ожидаемых, к ним готовились. Ранее Конли заявила, что агентство не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня выборов президента. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

миссури

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, миссури, сша, выборы президента сша — 2024