В Миссури закрыли избирательный участок из-за паводка
Fox News: избирательный участок на западе Миссури закрыли из-за паводка
© AP Photo / Steven SenneИзбиратели во время голосования на выборах США
© AP Photo / Steven Senne
Избиратели во время голосования на выборах США
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательный участок на ферме Брукдейл Фармс на западе американского штата Миссури закрыли во вторник в связи с паводком, избирателей перенаправляют для голосования в соседний округ, сообщает местный филиал телеканала Fox News.
"Избирательный участок в Брукдейл Фармс в (городе - ред.) Юрека также закрыт в связи с паводком в этом районе. Избиратели, прикрепленные к Брукдейл Фармс, перенаправляются в здание администрации в (городе - ред.) Хиллсборо", - сообщает телеканал.
Местные чиновники не могут сказать, как долго участок будет закрыт. В некоторых местных школах были отменены занятия, многие дороги перекрыты из-за затопления.
Как заявила телеканалу CNN старший советник Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) по выборам Кейт Конли, ведомство отслеживает несколько случаев экстремальных погодных условий и других временных нарушений работы инфраструктуры в некоторых частях страны, но эти явления относятся к разряду ожидаемых, к ним готовились.
Ранее Конли заявила, что агентство не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня выборов президента.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.