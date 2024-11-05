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Председатель Европейского Совета Мишель прокомментировал выборы в США - РИА Новости, 05.11.2024
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11:15 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mishel-1981892412.html
Председатель Европейского Совета Мишель прокомментировал выборы в США
Председатель Европейского Совета Мишель прокомментировал выборы в США - РИА Новости, 05.11.2024
Председатель Европейского Совета Мишель прокомментировал выборы в США
Председатель Европейского совета Шарль Мишель, полномочия которого истекают в конце месяца, рассчитывает, что в будущем Европейский союз не будет связывать свою РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:15
2024-11-05T11:15
в мире
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европа
киев
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель, полномочия которого истекают в конце месяца, рассчитывает, что в будущем Европейский союз не будет связывать свою судьбу с итогами выборов в США, а сможет играть более самостоятельную роль. "ЕС должен быть таким политическим проектом, в котором моим детям не придется задаваться вопросом о том, какие последствия для них могут возникнуть в результате победы того или иного кандидата на выборах за пределами Евросоюза", - сказал Мишель в опубликованном во вторник интервью бельгийским СМИ. При этом он выразил уверенность, что вне зависимости от политического лидера, общество в США заинтересовано в стабильных союзнических отношениях с Европой. "Мне кажется, что вне зависимости от того, кто будет президентом - Трамп, Харрис, Пьер, Поль или Жак, американское общество, если оно хочет сохранить стабильность, заинтересовано в стабильных альянсах. Если и существует крепкий и заслуживающий доверия союзник для США, то это именно Европейский союз", - уверен Мишель. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Ранее в ЕС высказывались опасения о снижении роли США в вопросах безопасности в Европе в случае победы на выборах кандидата от республиканцев. Прежде всего, в ЕС опасаются резкого снижения военной и финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона. Также в Брюсселе опасаются, что приход к власти Трампа может негативно повлиять на торгово-экономические отношения США и ЕС из-за возможных новых протекционистских мер американского политика.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html
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в мире, сша, европа, киев, шарль мишель, дональд трамп, камала харрис, евросоюз, европейский совет, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Европа, Киев, Шарль Мишель, Дональд Трамп, Камала Харрис, Евросоюз, Европейский совет, Выборы президента США — 2024
Председатель Европейского Совета Мишель прокомментировал выборы в США

Мишель надеется, что ЕС не будет связывать свою судьбу с выборами в США

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПреседатель Европейского Совета Шарль Мишель
Преседатель Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Преседатель Европейского Совета Шарль Мишель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель, полномочия которого истекают в конце месяца, рассчитывает, что в будущем Европейский союз не будет связывать свою судьбу с итогами выборов в США, а сможет играть более самостоятельную роль.
"ЕС должен быть таким политическим проектом, в котором моим детям не придется задаваться вопросом о том, какие последствия для них могут возникнуть в результате победы того или иного кандидата на выборах за пределами Евросоюза", - сказал Мишель в опубликованном во вторник интервью бельгийским СМИ.
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При этом он выразил уверенность, что вне зависимости от политического лидера, общество в США заинтересовано в стабильных союзнических отношениях с Европой.
"Мне кажется, что вне зависимости от того, кто будет президентом - Трамп, Харрис, Пьер, Поль или Жак, американское общество, если оно хочет сохранить стабильность, заинтересовано в стабильных альянсах. Если и существует крепкий и заслуживающий доверия союзник для США, то это именно Европейский союз", - уверен Мишель.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Ранее в ЕС высказывались опасения о снижении роли США в вопросах безопасности в Европе в случае победы на выборах кандидата от республиканцев. Прежде всего, в ЕС опасаются резкого снижения военной и финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона. Также в Брюсселе опасаются, что приход к власти Трампа может негативно повлиять на торгово-экономические отношения США и ЕС из-за возможных новых протекционистских мер американского политика.
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