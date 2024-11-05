https://ria.ru/20241105/minsk-1981934174.html

Головченко: Минск и Москва должны расширять работу по импортозамещению

Головченко: Минск и Москва должны расширять работу по импортозамещению - РИА Новости, 05.11.2024

Головченко: Минск и Москва должны расширять работу по импортозамещению

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минску и Москве следует расширять работу по реализации совместных проектов по импортозамещению на новые... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:17

2024-11-05T14:17

2024-11-05T14:17

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

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роман головченко

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минску и Москве следует расширять работу по реализации совместных проектов по импортозамещению на новые сферы. "Одной из важнейших задач остается объединение промышленного и технологического потенциалов наших стран для обеспечения экономической безопасности, импортозамещения и технологического суверенитета. Нами уже реализуется значительное количество интеграционных импортозамещающих проектов, необходимо расширять проводимую работу, охватывать новые сферы и постоянно привлекать еще большее количество предприятий двух стран в производственную и научно-технологическую кооперацию", - сказал премьер Белоруссии на заседании союзного совмина в Минске во вторник. По его словам, также следует уделять внимание вопросу создания импортозамещающего программного обеспечения. "Нужно объединить наши усилия, обеспечить равные условия работы для IT-компаний, снять ограничения и барьеры, которые еще остаются, для доступа компаний наших стран к реализации цифровых проектов на рынке Союзного государства", - добавил глава белорусского правительства. В целом он отметил, что несмотря на эффективную совместную работу двух стран "ряд вопросов еще остаются в фокусе внимания, по ним продолжается межведомственная работа, ведется поиск взаимоприемлемых решений". "Обозначу несколько вопросов, над которыми нам предстоит еще работать… Надо завершить работу по имплементации положений декрета о единой промышленной политике и межправсоглашения о признании технологических операций, которые создали правовую основу для реального формирования единой промышленной политики, в том числе обеспечения полного доступа готовой белорусской и российской продукции и комплектующих к госзакупкам, госпрограммам на территории обеих стран", - сказал Головченко. В рамках практической реализации данных документов необходимо в 2025 году расширить перечни программ с господдержкой для доступа к ним промышленной продукции, констатировал белорусский премьер. Он также призвал скорее внедрить взаимное признание электронной подписи в странах, напомнив, что соответствующее межправсоглашение уже подписано и теперь нужно оперативно выполнить внутригосударственные процедуры. Глава белорусского правительства подчеркнул, что в последние годы процесс союзного строительства стал более практикоориентированным: стороны существенно усилили межведомственное взаимодействие в соответствии с принимаемыми на три года программными документами - основными направлениями реализации положения договора о создании Союзного государства.

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980472679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, минск, москва, роман головченко, россия