https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html

В Саратове мигрантам запретили работать курьерами

В Саратове мигрантам запретили работать курьерами - РИА Новости, 05.11.2024

В Саратове мигрантам запретили работать курьерами

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года вводит запрет на привлечение иностранных трудовых мигрантов для работы в курьерской службе, а РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:22

2024-11-05T19:22

2024-11-05T19:22

саратовская область

роман бусаргин

саратов

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САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года вводит запрет на привлечение иностранных трудовых мигрантов для работы в курьерской службе, а также продлевает действующий для них запрет на работу в общественном транспорте, такси и сфере общепита, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона. Ранее Бусаргин с 1 мая по 31 декабря 2024 года ввел запрет на работу иностранных трудовых мигрантов в общественном транспорте, такси и сфере общепита. Бизнесу и организациям, работающим в регионе, запрещено привлекать иностранных граждан, которые ведут трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности. В пресс-службе губернатора со ссылкой на данные миграционной службы отмечали, что число иностранцев в 2023 году значительно увеличилось, но после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть из них, что "говорит о высоком уровне теневой занятности". По словам главы региона, решение направлено на повышение уровня безопасности "в ключевых сферах общественной жизни". "Принято решение продлить запрет на привлечение трудящихся на основании патента иностранцев. Кроме уже обозначенных сфер - перевозка пассажиров, общественное питание и продажа продуктов - добавлена новая: курьерская деятельность... Запрет будет действовать с 1 января до конца 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что установленный запрет распространяется на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31), деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32), деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56), курьерская деятельность (код 53.20.3). Сфера предоставления продуктов питания и напитков (код 56) включает рестораны, заведения самообслуживания, предприятия питания, работающие на вынос, с предоставлением мест для сидения или без.

https://ria.ru/20241105/mvd-1981900644.html

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html

саратовская область

саратов

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Наталья Макарова

саратовская область, роман бусаргин, саратов