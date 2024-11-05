https://ria.ru/20241105/migranty-1981920676.html
В Подмосковье после рейда по складам выдворят 27 мигрантов
В Подмосковье после рейда по складам выдворят 27 мигрантов - РИА Новости, 05.11.2024
В Подмосковье после рейда по складам выдворят 27 мигрантов
Двадцать семь мигрантов будут выдворены из РФ за нарушение режима пребывания после рейда по складам в Софрино, сообщила начальник управления информации и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:38
2024-11-05T13:38
2024-11-05T13:38
россия
татьяна петрова
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двадцать семь мигрантов будут выдворены из РФ за нарушение режима пребывания после рейда по складам в Софрино, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Правоохранители проверяли соблюдение миграционного законодательства на территории производственно-складских помещений в Софрино. "За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 27 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них 24 нелегала привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", – сообщила Петрова. По её словам, на каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции проводят проверку, направленную на привлечение к ответственности работодателя.
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html
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россия, татьяна петрова, общество
Россия, Татьяна Петрова, Общество
В Подмосковье после рейда по складам выдворят 27 мигрантов
Двадцать семь мигрантов выдворят из России после рейда по складам в Софрино
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двадцать семь мигрантов будут выдворены из РФ за нарушение режима пребывания после рейда по складам в Софрино, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Правоохранители проверяли соблюдение миграционного законодательства на территории производственно-складских помещений в Софрино.
"За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 27 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них 24 нелегала привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", – сообщила Петрова.
По её словам, на каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции проводят проверку, направленную на привлечение к ответственности работодателя.