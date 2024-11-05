https://ria.ru/20241105/mer-1982043705.html

Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты

Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 05.11.2024

Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Польши. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:37

2024-11-05T22:37

2024-11-05T22:37

в мире

польша

варшава

лодзинское воеводство

рафал тшасковски

анджей дуда

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Польши. Ранее министр - член совета министров в правительстве Дональда Туска Марчин Кервиньский сообщил, что руководство партии "Гражданская коалиция" выбирает своего кандидата, им может стать министр иностранных дел Радослав Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский. "Нечего скрываться, потому что всё время возникает вопрос, готов ли я участвовать в президентских выборах. Так что я готов и не отступлю", - заявил Тшасковский во время встречи с жителями Александрова-Лодского Лодзинского воеводства. "Я не отступлю, потому что в 2020 году я взял на себя определенные обязательства от имени всех вас", - добавил он. Тшасковский баллотировался в президенты Польши в 2020 году. Во втором туре он набрал 49,6% голосов, незначительно уступив Анджею Дуде. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.

https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981830688.html

https://ria.ru/20241105/polsha-1982039549.html

польша

варшава

лодзинское воеводство

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, варшава, лодзинское воеводство, рафал тшасковски, анджей дуда, дональд туск, право и справедливость