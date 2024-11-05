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Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 05.11.2024
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22:37 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mer-1982043705.html
Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты
Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 05.11.2024
Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Польши. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:37
2024-11-05T22:37
в мире
польша
варшава
лодзинское воеводство
рафал тшасковски
анджей дуда
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Польши. Ранее министр - член совета министров в правительстве Дональда Туска Марчин Кервиньский сообщил, что руководство партии "Гражданская коалиция" выбирает своего кандидата, им может стать министр иностранных дел Радослав Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский. "Нечего скрываться, потому что всё время возникает вопрос, готов ли я участвовать в президентских выборах. Так что я готов и не отступлю", - заявил Тшасковский во время встречи с жителями Александрова-Лодского Лодзинского воеводства. "Я не отступлю, потому что в 2020 году я взял на себя определенные обязательства от имени всех вас", - добавил он. Тшасковский баллотировался в президенты Польши в 2020 году. Во втором туре он набрал 49,6% голосов, незначительно уступив Анджею Дуде. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981830688.html
https://ria.ru/20241105/polsha-1982039549.html
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в мире, польша, варшава, лодзинское воеводство, рафал тшасковски, анджей дуда, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Лодзинское воеводство, Рафал Тшасковски, Анджей Дуда, Дональд Туск, Право и справедливость
Мэр Варшавы заявил о намерении баллотироваться в президенты

Мэр Варшавы Тшасковский заявил о намерении баллотироваться в президенты Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМэр Варшавы Рафал Тшасковский
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Польши.
Ранее министр - член совета министров в правительстве Дональда Туска Марчин Кервиньский сообщил, что руководство партии "Гражданская коалиция" выбирает своего кандидата, им может стать министр иностранных дел Радослав Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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4 ноября, 20:14
«
"Нечего скрываться, потому что всё время возникает вопрос, готов ли я участвовать в президентских выборах. Так что я готов и не отступлю", - заявил Тшасковский во время встречи с жителями Александрова-Лодского Лодзинского воеводства.
"Я не отступлю, потому что в 2020 году я взял на себя определенные обязательства от имени всех вас", - добавил он.
Тшасковский баллотировался в президенты Польши в 2020 году. Во втором туре он набрал 49,6% голосов, незначительно уступив Анджею Дуде.
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.
Беата Шидло - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Экс-премьер Польши намекнула на свое участие в выборах президента
Вчера, 21:52
 
В миреПольшаВаршаваЛодзинское воеводствоРафал ТшасковскиАнджей ДудаДональд ТускПраво и справедливость
 
 
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