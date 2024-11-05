https://ria.ru/20241105/mediakompaniya-1981949172.html

Россия и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства

Россия и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2024

Россия и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства

Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что учреждена медиакомпания белорусско-российского Союзного государства. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:56

2024-11-05T14:56

2024-11-05T15:53

союзное государство

белоруссия

минск

россия

роман головченко

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что учреждена медиакомпания белорусско-российского Союзного государства. "Сегодня учреждена медиакомпания Союзного государства, утвержден ее устав, состав наблюдательного совета. Организация будет выступать как единая редакция и заказчик контента, нацеленного на популяризацию союзного строительства, пропаганду его достижений, освещения основных событий, в том числе на сторонних телеканалах и информационных площадках", - сообщил Головченко по итогам заседания союзного совмина во вторник в Минске. Премьер Белоруссии отметил, что на заседании также одобрен проект постановления Высшего госовета, утверждающего план организации и проведения мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В него включены наиболее значимые мероприятия, которые планируется провести в Белоруссии и России.В целом Головченко подчеркнул, что за прошедшую четверть века интеграция двух стран последовательно углублялась, принося свои плоды в виде обеспечения равных прав граждан, координации внешней и оборонной политики, реализуемых совместных экономических, научно-технических и гуманитарных проектов и программ при полном сохранении суверенитета."И сегодня можно с уверенностью сказать, что нами был сделан правильный выбор. Союзное строительство помогает Беларуси и России противостоять современным вызовам и угрозам, создает необходимые условия для дальнейшего успешного развития наших стран, повышения благосостояния и уровня жизни их народов. Наш союз стал локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве, на евразийском пространстве", - отметил глава белорусского правительства.На заседании союзного совмина в Минске также были приняты постановление о разработке стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства, резолюция о плане мероприятий по реализации стратегии научно-технологического развития СГ на период до 2035 года, а также резолюция, касающаяся темы урегулирования вопросов собственности Союзного государства.Кроме того, принята директива Совета министров Союзного государства о некоторых вопросах правоприменительной практики в части обеспечения прав граждан Белоруссии и России, постановление о ходе выполнения плана мероприятий по реализации в 2022 - 2026 годах концепции миграционной политики Союзного государства.

https://ria.ru/20241105/svyaz--1981934947.html

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955308.html

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минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, минск, россия, роман головченко