https://ria.ru/20241105/maslo-1981987158.html
В Екатеринбурге воры вынесли из магазина все сливочное масло
В Екатеринбурге воры вынесли из магазина все сливочное масло - РИА Новости, 05.11.2024
В Екатеринбурге воры вынесли из магазина все сливочное масло
Один из магазинов уральской компании "Молочный кит" ограбили в Екатеринбурге, воры вынесли оттуда все сливочное масло, сообщает предприятие. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:13
2024-11-05T17:13
2024-11-05T17:13
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Один из магазинов уральской компании "Молочный кит" ограбили в Екатеринбурге, воры вынесли оттуда все сливочное масло, сообщает предприятие. "У нас сегодня ограбили один из магазинов на Тверитина, 19. Молодые и дерзкие под покровом ночи залезли в "Молочное место" и вынесли всё масло... Если вам будут предлагать купить с рук масло торговой марки "Полевское" по сходной цене – дайте нам знать", – говорится в Telegram-канале компании. Судя по опубликованному компанией видео, в магазине орудовали двое в черных масках и капюшонах. Они разбили стекло на входной двери и пробрались внутрь. Пока один из них брал продукцию из холодильника, второй обчищал кассу. "Представители торговой точки обратились с заявлением о хищении товара в отдел полиции №7 Октябрьского района. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, проводится проверка", – сказали РИА Новости в УМВД Екатеринбурга. Также агентство запросило у компании комментарий с подробностями.
https://ria.ru/20241104/krazha-1981763683.html
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происшествия, екатеринбург, октябрьский район, россия
Происшествия, Екатеринбург, Октябрьский район, Россия
В Екатеринбурге воры вынесли из магазина все сливочное масло
В Екатеринбурге воры вынесли из магазина "Молочное место" все сливочное масло