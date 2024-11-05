https://ria.ru/20241105/mask-1982037721.html

Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными

Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными - РИА Новости, 05.11.2024

Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что машины для голосования на выборах президента США "ужасно ненадежные". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:29

2024-11-05T21:29

2024-11-05T21:29

в мире

технологии

пенсильвания

сша

камбрия

илон маск

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что машины для голосования на выборах президента США "ужасно ненадежные". Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени. "Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал Маск на своей странице в соцсети X, реагируя на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

пенсильвания

сша

камбрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, пенсильвания, сша, камбрия, илон маск, камала харрис, дональд трамп