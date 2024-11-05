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Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными - РИА Новости, 05.11.2024
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21:29 05.11.2024
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Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными
Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными - РИА Новости, 05.11.2024
Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что машины для голосования на выборах президента США "ужасно ненадежные". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:29
2024-11-05T21:29
в мире
технологии
пенсильвания
сша
камбрия
илон маск
камала харрис
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что машины для голосования на выборах президента США "ужасно ненадежные". Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени. "Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал Маск на своей странице в соцсети X, реагируя на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, технологии, пенсильвания, сша, камбрия, илон маск, камала харрис, дональд трамп
В мире, Технологии, Пенсильвания, США, Камбрия, Илон Маск, Камала Харрис, Дональд Трамп
Маск считает машины для голосования в США ужасно ненадежными

Маск назвал машины для голосования на выборах президента США ужасно ненадежными

© AP Photo / Robert F. BukatyБатлер, Пенсильвания, во время президентских выборов
Батлер, Пенсильвания, во время президентских выборов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что машины для голосования на выборах президента США "ужасно ненадежные".
Ранее телеканал CNN сообщал, что в округе штата Пенсильвания Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.
«
"Эти машины для голосования ужасно ненадежные", - написал Маск на своей странице в соцсети X, реагируя на новость о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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