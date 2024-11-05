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Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
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14:18 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mask-1981934795.html
Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей, пишут СМИ
Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск и его бывшая девушка певица Граймс занимаются поиском жилья для детей миллиардера и их матерей в престижном районе... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:18
2024-11-05T14:18
в мире
лос-анджелес
остин
техас
илон маск
граймс (клэр буше)
сша
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и его бывшая девушка певица Граймс занимаются поиском жилья для детей миллиардера и их матерей в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, сообщает журнал People. Ранее газета New York Times сообщила, что Илон Маск занимается созданием жилого комплекса для своих 11 детей и их матерей в городе Остин в штате Техас. Однако позднее предприниматель в интервью порталу Page Six опроверг эту информацию. "Пятидесятитрехлетний основатель соцсети X (бывший Twitter) и 36-летняя певица недавно оправились на поиски жилья в районе Бель-Эйр, который они могут разделить с их тремя детьми", - пишет издание со ссылкой на источник. Как отмечает журнал, Маск и Граймс хотят, чтобы в этом доме жили все дети предпринимателя и их матери.
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в мире, лос-анджелес, остин, техас, илон маск, граймс (клэр буше), сша
В мире, Лос-Анджелес, Остин, Техас, Илон Маск, Граймс (Клэр Буше), США
Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей, пишут СМИ

People: Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и его бывшая девушка певица Граймс занимаются поиском жилья для детей миллиардера и их матерей в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, сообщает журнал People.
Ранее газета New York Times сообщила, что Илон Маск занимается созданием жилого комплекса для своих 11 детей и их матерей в городе Остин в штате Техас. Однако позднее предприниматель в интервью порталу Page Six опроверг эту информацию.
"Пятидесятитрехлетний основатель соцсети X (бывший Twitter) и 36-летняя певица недавно оправились на поиски жилья в районе Бель-Эйр, который они могут разделить с их тремя детьми", - пишет издание со ссылкой на источник.
Как отмечает журнал, Маск и Граймс хотят, чтобы в этом доме жили все дети предпринимателя и их матери.
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