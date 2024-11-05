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Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск - РИА Новости, 05.11.2024
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13:18 05.11.2024
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Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск
Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск - РИА Новости, 05.11.2024
Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск
Демократическая партия США может попытаться заблокировать соцсеть Х в случае победы на президентских выборах ее кандидата Камалы Харрис, заявил миллиардер и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:18
2024-11-05T13:18
в мире
технологии
сша
камала харрис
илон маск
джо роган
spacex
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Демократическая партия США может попытаться заблокировать соцсеть Х в случае победы на президентских выборах ее кандидата Камалы Харрис, заявил миллиардер и владелец соцсети Илон Маск. "Режим Камалы ни в коем случае не позволит Х существовать", - сказал он в эфире подкаста американского комика Джо Рогана. По словам Маска, демократы могут для этого использовать минюст. Предприниматель отметил, что это ведомство уже совершало нападки на принадлежащую ему SpaceX за отказ трудоустраивать просителей убежища. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
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в мире, технологии, сша, камала харрис, илон маск, джо роган, spacex, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Илон Маск, Джо Роган, SpaceX, Выборы президента США — 2024
Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск

Маск: демократы могут попытаться заблокировать соцсеть Х в случае победы Харрис

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Демократическая партия США может попытаться заблокировать соцсеть Х в случае победы на президентских выборах ее кандидата Камалы Харрис, заявил миллиардер и владелец соцсети Илон Маск.
"Режим Камалы ни в коем случае не позволит Х существовать", - сказал он в эфире подкаста американского комика Джо Рогана.
По словам Маска, демократы могут для этого использовать минюст. Предприниматель отметил, что это ведомство уже совершало нападки на принадлежащую ему SpaceX за отказ трудоустраивать просителей убежища.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных
Вчера, 11:43
 
В миреТехнологииСШАКамала ХаррисИлон МаскДжо РоганSpaceXВыборы президента США — 2024
 
 
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