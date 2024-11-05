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Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск

Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск - РИА Новости, 05.11.2024

Демократы могут заблокировать соцсеть Х, заявил Маск

Демократическая партия США может попытаться заблокировать соцсеть Х в случае победы на президентских выборах ее кандидата Камалы Харрис, заявил миллиардер и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:18

2024-11-05T13:18

2024-11-05T13:18

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камала харрис

илон маск

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Демократическая партия США может попытаться заблокировать соцсеть Х в случае победы на президентских выборах ее кандидата Камалы Харрис, заявил миллиардер и владелец соцсети Илон Маск. "Режим Камалы ни в коем случае не позволит Х существовать", - сказал он в эфире подкаста американского комика Джо Рогана. По словам Маска, демократы могут для этого использовать минюст. Предприниматель отметил, что это ведомство уже совершало нападки на принадлежащую ему SpaceX за отказ трудоустраивать просителей убежища. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.

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в мире, технологии, сша, камала харрис, илон маск, джо роган, spacex, выборы президента сша — 2024