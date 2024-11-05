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Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных - РИА Новости, 05.11.2024
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11:43 05.11.2024 (обновлено: 11:48 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/mask-1981898115.html
Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных
Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных - РИА Новости, 05.11.2024
Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных
Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:43
2024-11-05T11:48
в мире
сша
камала харрис
илон маск
джо роган
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах боевых действий за рубежом. Маск высказался в ответ на слова ведущего подкаста американского комика Джо Рогана, напомнившего, что Харрис ранее заявляла об отсутствии американских военных в зонах боевых действий. "Я знаю военных, которые находятся в зонах боевых действий. Будучи вице-президентом, вы знаете как о военных, находящихся там официально, так и тех, кто там неофициально. Поэтому ее слова были откровенной и наглой ложью", - сказал миллиардер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, камала харрис, илон маск, джо роган, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Илон Маск, Джо Роган, Выборы президента США — 2024
Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных

Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных за рубежом

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах боевых действий за рубежом.
Маск высказался в ответ на слова ведущего подкаста американского комика Джо Рогана, напомнившего, что Харрис ранее заявляла об отсутствии американских военных в зонах боевых действий.
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"Я знаю военных, которые находятся в зонах боевых действий. Будучи вице-президентом, вы знаете как о военных, находящихся там официально, так и тех, кто там неофициально. Поэтому ее слова были откровенной и наглой ложью", - сказал миллиардер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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В миреСШАКамала ХаррисИлон МаскДжо РоганВыборы президента США — 2024
 
 
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